伯玉路瓊林圓環３車追撞，部分車輛損毀嚴重，地上流出大量油水，所幸被撞的２位駕駛僅輕傷無大礙(圖／金門縣警局提供)

金門伯玉路瓊林圓環昨(27)日晚間20時30分許發生一起3車追撞車禍，一部由傅姓男子駕駛之黑色自小客車，沿金湖鎮伯玉路3段往小徑方向行駛，行經伯玉路及瓊義路圓環，追撞前方停等紅燈的2部自小客車；警方獲報後趕抵現場發現肇事的傅姓駕駛滿身酒氣，立即對其施以酒測，酒測值竟高達0.85毫升，所幸被追撞的2位駕駛僅輕傷無大礙，警方依公共危險罪將傅姓駕駛移請金門地方檢察署偵辦。

根據被撞的第一部藍色自小客車駕駛楊小姐表示，當時正停車等紅燈，正當綠燈亮起要起步時，接連突然2次巨大碰撞與聲響嚇著了她，下車查看發現車尾已嚴重變形，而且地上滿是不知是由哪部車流出的油水，還有車輛引擎蓋冒起了濃煙，害怕起火燃燒發生危險，只好先躲一旁等待警方前來處理。

由於昨晚是金門縣運會開幕典禮，車禍發生時正是典禮結束散場之際，車流量多；警方據報趕抵現場，迅速排除事故並疏導交通，以避免塞車情況發生。而這起3車追撞車禍造成第一部藍色自小客車駕駛頸部拉傷、第二部黑色自小客車駕駛左膝擦挫傷，第三部肇事的傅姓駕駛則未受傷。警方經對三方駕駛實施酒測，第一、二部小客車駕駛初步排除酒後駕車行為，而第三部黑色自小客車傅姓駕駛駕駛酒測值超標且高達0.85毫升；全案依公共危險罪移請金門地方檢察署偵辦。

金湖分局表示，酒駕為全民公敵、人民所厭惡，為貫徹政府「酒駕零容忍」政策，立法院已完成道路交通管理處罰條例及刑法185之3條條文提高刑責修正。

警方除加強路檢取締酒駕外，也再次提醒民眾「喝酒不開車、開車不喝酒」，如果餐敘可能飲酒時，建議多利用「酒後代駕服務」、「指定駕駛」或改搭計程車，以保障安全，避免發生憾事，造成難以彌補的傷害。

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