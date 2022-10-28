全球市場研究機構TrendForce舉行「2023年集邦拓墣科技產業大預測」研討會，TrendForce通訊暨應用科技處研究經理陳虹燕以「挑戰未歇，2023年電動車產業進入新賽局」為題。電動車大家都只會講純電市場，而PHEV會有什麼未來？大陸挾帶三大因素而搶進，也因電費、電池漲價，所以讓PHEV維持一定的量能。

電動車大家都只會講純電市場，而PHEV會有什麼未來？PHEV帶有引擎，也帶有個電池，其電池可以外部充電，稱為插電混合式電動車，觀察PHEV兩年銷量狀況，發現2021年之前PHEV是西歐的市場，因為PHEV是先由歐系廠商先提出，所以歐洲是一個很大塊的市場，但2021年之後這個市場很快被大陸取代，大陸為何有突然戲劇式成長度拉高？因為大陸市場混動前景好，跟幾點有關，第一大陸不斷修正油耗目標提高，而車廠不可能旗下一次轉型成純電車，為了滿足油耗目標，而向PHEV靠攏的選擇，大陸更向PHEV加以補助；第二電價漲、電池成本漲，受到影響沒有像純電成本衝擊大；第三更是大陸投入品牌廠增加。

而西歐市場PHEV轉向了嗎？西歐2035年禁售燃油車，PHEV將不符合規定；加上碳排放目標至2030年將比2021年降低37.5%，規定將逐步更加嚴格，讓車商將PHEV不列入名單前茅；不過電價提高是純電車當前難題，讓PHEV維持一定的量能。後續也將持續觀察歐洲如何解決這能源價格和前景問題。

電池廠競相擴產，在各國要求以及電動車銷量增加下，2023-2025年間有眾多新產能規劃，其中中系廠商因投入者眾多且擴產計畫積極，使得中系廠商進一步擴大產能占比，中創新航和億緯鋰能的擴張計畫最為激進。

全球主流電池廠2025年產能擴張計畫，也預計可望達4236GWh，相較2021年的755GWh大幅倍增。電池廠依廠商國家別產能占比(僅計算主流電池廠)，中系預計從2021年的56%升至75%，韓系、日系則雙雙萎縮從2021年的32%、12%，分別降至20%、5%。(主流電池廠計算廠商包括寧德時代、LGES、SK ON、SDI、Panasonic、X德電池、中創新航、億緯鋰能、國軒高科、遠景動能、蜂巢能源)

在此潮流下，大陸車廠群起布局海外市場，大陸躍居前幾大出口國，大陸汽車產業的海外布局可分為提升出口量、增加海外市場和海外擴廠。2021年出口就已有大幅度增加，至2015千輛汽車出口數，今年可望持續創新高。而新能源車比重，2020年僅有7%，2021年達15%，2022年已經成長至快2成，估達19%。不但量增加，也出口更多新能源車。

除了出口數增加外，新能源車比重顯著提升也是一大重點。而大陸規模較大的自主車廠多已有海外工廠，出口地以歐洲為主，新建計畫則多以電動車生產基地為主，使相關供應鏈也跟著移向海外。陸廠也建立海外營銷與售後服務量能，加上政府支持，中資銀行提供境外金融商品，均加速陸車廠布局海外市場。

而大陸出口歐洲主要原因，其一歐洲也是發展電動車得宜之處，其二利用中歐班列運往歐洲，有別於海運，更擴展運輸管道，其三為能源問題，歐洲也受俄烏戰爭影響，拖累東歐受到缺貨影響生產不順暢，能源亦有成本拉高問題。(6-3)