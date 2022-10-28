全球市場研究機構TrendForce舉行「2023年集邦拓墣科技產業大預測」研討會，TrendForce通訊暨應用科技處研究經理陳虹燕以「挑戰未歇，2023年電動車產業進入新賽局」為題。地緣政治風險升高，車輛產業的長且全球化供應鏈型態受到衝擊，各種新供應鏈策略正發酵中，目標皆在強化訊息傳導速度以及避免斷鏈發生。此外，美中摩擦擴大，兩條供應鏈策略成為汽車產業的重要課題，兩條供應鏈不管多困難，都是重要課題。

汽車供應鏈豐富，更是難更動的供應鏈，因為其長又廣，車是上萬零組件組成的產品，所以難以更動，但問題也經歷了很多事件。

全球化供應鏈的挑戰，如2018年中美貿易戰，雙方針對汽車及其零組件課徵15-25%關稅，車輛成本上升，並移動產線因應。2019年USMCA美墨加貿易協議，75%汽車零組件需美墨加三國製造，也增加在地產能。2020則面對百年疫情COVID-19，促使供應鏈斷鏈、車廠停工、運輸受阻、運價飆升，使得成本上升、產能大減、銷量下滑。2021年也受到Renesas產線失火，晶片供應短缺；德州暴風雪停電，供應鏈中斷、車廠停產；印尼禁鎳礦出口，加工廠赴印尼見廠。今年又逢俄烏戰火持續不斷，原油、天然氣、鎳、鈀金等成本上漲，供應鏈斷鏈、車廠停工等生產受限。展望明年，美國IRA法案、晶片法案，對於電動車組裝地限制，電池零組件及礦產產地限制等，均加劇地緣政治風險。均影響供應鏈的發展。

關於美國IRA法案，可稱為新的電動車補助方案，補助範圍增加，但條件也增加。新車抵免稅額維持最高7500美元，二手車則可以獲得4000美元或者30%車價的稅收抵免，但要求售價不得超過2.5萬美元且必須是2年前出廠的電動車。而也要求2022年8月16日後即要求車輛最終組裝地必須在北美才具備資格，電動車生產工廠大多需要重新建置，韓系和歐系車廠的影響最大，韓國政府與美國政府正進行協商；電池關鍵礦產來源比重也逐年嚴格，其來源須是美國或與美國簽訂自由貿易的國家。

而地緣政治下的影響與行動，建立緩衝庫存、多供應商、多產地、當地產線、策略合作、降低依賴性。其中多供應商因為有認證問題，但為了因應衝擊，車商也持續進行中。(6-4)