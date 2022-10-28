全球市場研究機構TrendForce舉行「2023年集邦拓墣科技產業大預測」研討會，TrendForce通訊暨應用科技處研究經理陳虹燕以「挑戰未歇，2023年電動車產業進入新賽局」為題。汽車供應鏈又長又廣，中、美兩條供應鏈都布局的難度確實不低，除了兩大國，電動車供應鏈布局範圍也向印度、東南亞擴散。

中美貿易摩擦加劇後，兩國兩條供應鏈的概念也在汽車市場中出現，以從部分且關鍵零組件做起。例如BMW北美建兩座廠，合作對象未定，預計會撇除中系，可能選擇韓系機率高，也在大陸、歐洲建廠，兩地均與寧德時代、億緯鋰能合作建廠；HONDA方式，是在北美向GM採購Ultium電池、與LGM合資電池廠，在大陸與寧德時代合作，在日本向Envision AESC採購電池。

各大車廠加速採用LFP電池，因為LFP電池成本低，也不需要用到罕見礦產，陸續與寧德時代等中系電池廠合作，但美國提出電池零組件與礦產產地原則後，車廠與中系電池廠的合作方式將受到影響。

美國動力電池擴產情況，隨著美國提出眾多有利電動車發展的政策後，新增了許多電池廠建設計畫，新產能多落於2023-2025年將陸續開出，美國2021年的電池產出為69GWh，但2026年將激增至416.5GWh以上。

中美貿易戰影響下，中系電池廠在美投資保守，而韓系電池廠的態度積極，尤其SK ON和LGES與車廠合作建立外，也計畫擴增現有產能或新增工廠。

除了兩大國，電動車供應鏈布局範圍也向印度、東南亞擴散。印度與東南亞國家除了人口紅利與車輛市場飽和度低之外，同時具備做出口基地的潛力，且可分散產能集中於大陸的情況，應對不斷升高的地緣政治風險。

印度、印尼、泰國等國家是熱門選項，各擁優勢吸引企業投資。其中印度目標2030年30%車輛電動化，也提供電動車與電池企業投資預算補貼，印度擁有人口眾多，且65%人口為35歲以下，加上是全球第四大汽車市場、進口關稅高。Benz(賓士)2022年開始在印度組裝EQS，來降低整車進口的高關稅；Mahindra(馬亨達)也啟用位於Bangalore的電動車製造中心，2025年推出電動車款(Mahindra Suziki)。

泰國為東南亞汽車生產中心，2035年成為電動車生產樞紐，2030年生產72.5萬輛電動汽車和皮卡，也提出2025年前電動車的關鍵零組件免徵關稅，並提供企業稅優惠，該地區傳統汽車供應鏈完整、全球Pick-up的重要生產基地。BYD(比亞迪)於泰國建廠，作為出口東南亞與歐洲的生產基地，2024年營運；鴻海也與泰國國家石油集團(PTT Plc)合資建電動車廠，2024年投產。

印度擁有鎳礦優勢，目標2030年生產60萬輛電動汽車，提供不完全散裝零組件(incompletely knocked down/IKD)零組件，並提供企業稅優惠，印度為全球最大的鎳礦生產國，透過禁止鎳礦出口，發展境內鎳礦加工，預計2027年完成電池生態鏈建設。Hyundai(現代汽車)於印尼設置其位於東南亞的第一個純電動車生產工廠，與LGES合作建造電池廠，預估2024年投產。(6-5)