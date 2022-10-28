據美國之音藏語組、英國廣播公司（BBC）及其他媒體引述中國社交媒體上的許多段視頻影音報導，西藏首府拉薩的街頭十分罕見地出現了大規模抗議防疫封控措施的示威活動。數百位示威者高呼著口號，並與警察發生了衝突。

拉薩由於出現新一波疫情反彈，嚴厲的防疫封控措施已經實施了將近三個月的時間。示威據說發生於周三（10月26日）下午，持續到晚間。絕大多數參與示威的人據說都是前往拉薩尋找工作的漢族人。

報導稱，網上流傳的一段視頻顯示，數百人聚集在拉薩的大街上，而警方則在大街的一端阻擋了示威者的前進。現場的擴音喇叭中有人呼籲「冷靜」，一名官員要求示威者「請多理解並請回去」。

另一段視頻顯示幾十個人晚上仍聚集在大街上，畫面旁白是一名男子用中文解說，「（這些人）被封控太久了。這個社區的很多人都是剛剛來這裡想賺錢的。如果他們在中國內地有錢賺，他們也不會來這裡了。」

BBC報導說，還有一段視頻顯示民眾在大街上示威，而視頻解說稱「我們只是要回家。」

BBC引述一位拉薩韓姓居民的話說，她本人並沒有看到示威，因為她正在被封控。但是她在聊天室看到不少相關視頻。「民眾每天都被禁足在家，生活太難了。拉薩的物價超高，房東就盯著房客收房租。而且這些工人也不讓他們返回他們的家鄉，他們也沒有別的辦法。」

韓女士表示，她被禁足在家已經將近80天，她和其他居民都可以每天在小區內活動幾個小時，但是不能外出。

大陸官媒上沒有對拉薩示威事件的任何報導，社交媒體上有關示威的視頻很快也遭到刪除。不過，拉薩當局周四報告說，當天全市新增感染者一共八例。拉薩因為疫情反彈，自8月下旬起就一直處於封控之中。人權團體聲稱，自從拉薩被置於封控之中，已有幾位藏人自殺身亡。

中國國家衛健委的統計顯示，27日中國全境新增本土感染病例超過1000例，這也是連續第三天新增本土病例破千。中國多個城市，包括華中的武漢和西北的西寧和西安、華南的廣州都進一步強化封控措施，有的將整棟公寓大樓、整個小區置於足不出戶的管控之中。

路透引述野村證券（Nomura）的統計報導說，截至10月24日，中國共有28座城市處於某種封控措施之中，涉及人口約為2.08億，這些城市和人口對中國GDP的貢獻約為25.6兆元人民幣（約合3.55萬億美元）。這相當於中國2021年整體經濟產出的大約四分之一。