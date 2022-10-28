38歲「中戲校花」唐嫣過去演出《仙劍奇俠傳三》、《錦繡未央》走紅，2018年嫁給大她2歲男星羅晉，2年前生下一女，近來作品量減少，把重心放回家庭，未料今(28日)大陸狗仔爆出直擊羅晉在片場和女星張慧雯腿壓腿對戲聊天，有人覺得兩人只是單純為工作對戲，但也有人覺得羅晉已是人夫，應該要懂得避嫌。

外型甜美唐嫣過去感情路並不順遂，其中與邱澤的一段感情最受外界矚目，傳聞唐嫣的助理曾爆料，指女方為了替邱澤慶生，特地到台灣待5天，還在邱澤家中幫忙打掃廁所，自豪把邱澤家裡每個角落都擦得乾乾淨淨，未料男方突然宣布單身，讓唐嫣內心十分受創。

羅晉被拍和女星張慧雯腿壓腿聊天。（圖／翻攝自搜狐娛樂微博）

4年前唐嫣宣布結婚，與曾合作四部電視劇《亂世佳人》、《X女特工》、《克拉戀人》、《錦繡未央》的羅晉假戲真做交往，被問到為何會嫁給羅晉？唐嫣強調羅晉是很溫暖、成熟的人，總把她放在第一位，給她滿滿安全感，「因為對方的不自私，才會動了心」。

網友評論。（圖／翻攝自搜狐娛樂微博）

婚後，唐嫣為了做好妻子與母親的角色，戲劇作品減少，但不時會出席代言活動或拍雜誌封面，可見她狀態依舊亮麗甜美。今《推理君江小宴》報導，直擊羅晉在外面拍攝《曠野之境》時，和29歲女星張慧雯先是靠著欄杆腿壓腿拉筋聊天，接著對戲工作，動作有點曖昧，見此，網友回應：「那叫對戲，麻煩睜大眼睛看清楚」、「好男人人設翻車了這是」、「性別一換……」、「男人不自愛，就像爛白菜」、「對練舞和練武的人來說，太正常不過了。看圖說話大可不必」。