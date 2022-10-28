統一集團2014年受頂新集團油品事件波及，造成業務及商譽損害，獲得1.7億元的和解賠償金。統一集團28日正式宣布，賠償金額扣除相關法律訴訟成本及費用後，淨額約1.5億元，將全數捐贈公益。

公益捐贈由統一統籌分配，擬用於統一集團內外公益團體，捐贈對象包含集團內的統一企業慈善事業基金會、好鄰居文教基金會、千禧之愛健康基金會。以及集團外公益慈善團體如中華社會福利聯合勸募協會、數十家慈善公益團體、消費者保護團體。同時規劃購置數百台電腦贈予偏鄉中小學，以及數部救護車、山區醫療巡迴車、到宅沐浴車及數百台輪椅贈予醫療單位。

由於上述捐贈計畫須經三家公司董事會通過後執行，預計2023年1月啟動捐贈活動。

2014年9月頂新爆發油品事件，統一集團旗下包括統一、統一超，及經營油品銷售的統清公司遭池魚之殃，包括第一時間將部分產品進行預防性下架，造成商譽及業務重大損害等，為維護公司及股東權益，並追訴不法責任，向頂新及其負責人、相關人員提起訴訟。

經法院多年審理，勸諭兩造和解，雙方針對民事求償部分，於今年8月初達成和解，統一集團共可獲得1.7億元的賠償金，統一集團按承諾，將相關賠償金扣除法院訴訟費用及處理成本後，全數投入公益事業及公益團體運用。