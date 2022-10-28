中央流行疫情指揮中心10月27日宣布開放莫德納次世代雙價（原型株＋BA.1）疫苗追加劑接種對象，年齡放寬到12歲以上民眾，對象包括尚未接種追加劑（可接種第3劑）及已完成單價疫苗追加劑接種者（可接種第4劑），且間隔上一劑滿84天者。

新北市衛生局提供「新北市covid-19疫苗預約接種系統」及「283家合約院所預約或現場掛號」多元接種方式，第10期預約接種系統，開放預約至今晚8時，預約接種時間為11月1日至11月6日。

第11期預約接種為11月2日至11月4日，每日上午9時至晚上8時開放預約，預約接種時間為11月7日至13日，接種地點為新北市合約院所、中和Global Mall及五股公民會館接種站。呼籲符合疫苗接種資格的市民預約，以獲得保護力。

預約請至新北市COVID19疫苗接種預約系統：https：／／vacbooking.ntpc.gov.tw

新北市COVID-19疫苗接種地點資訊查詢詳見：https：／／www.health.ntpc.gov.tw／basic／？mode=detail＆node=8342