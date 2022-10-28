前副總統呂秀蓮今透過網路直播呼籲朝野對話，召開民間國是會議；她說，「謙卑謙卑再謙卑，好像是很久以前的神話故事」；日前特斯拉執行長馬斯克稱「讓台灣成為中國特別行政區」一席話，引爆爭議。呂秀蓮也披露，日前她寫信給馬斯克表示，「即使他再有錢，也不能說出公然違反國際人權的話，只有台灣人民有權利決定我們的命運」。

她也說，不希望戰爭發生，但也要做好準備。「那些主張抗中保台的，你的子女、財產，願意、有沒有留在台灣嗎？大家要對歷史負責」。

呂秀蓮指出，疫情爆發前，她就認為，藍綠要跨出一步；台灣成為中美開戰前哨戰，這個危險在中共二十大之後，更趨明顯；藍綠間若是沒有有心下功夫化解，會形成國內相當內憂。

她說，如果執政黨政府團隊，及希望延長執政的民進黨朋友，若不同能用心傾聽不同政黨、意識形態的朋友心聲，會形成內憂，內憂不適度解除，只憑蔡主席在中常會喊話，「我們越團結越能安定」，這當然沒用，執政要發揮執政優勢。

她指出，兩岸情勢越來越險峻，美國某位退休將領，美國投資在俄烏戰爭660億美金，如果可以打下俄羅斯，這個投資很划算，她聽了很感慨，把烏克蘭人命當螞蟻嗎？美國不要把第三者當代理人，台灣現在就被全世界認定是下一個烏克蘭。

她提到馬斯克說，在中國投資太大，不幸台海開戰，馬斯克只要保持中立就謝天謝地，天下就太平了。「但是他話講得輕鬆，平白講一句就把台灣出賣，至今我們政府採取行動了嗎？我們有誰嚴重表示抗議？我非常不滿」。

她透露，事後她寫信過去，強烈表示，「即使他再有錢，也不能公然說出違反國際人權的話，只有台灣人民有權利決定我們的命運。若有良心，他在兩岸有紛爭時，扮演一個和平中立的調停者，不要選邊站」。

呂秀蓮說，信後面還講一句話，「我相信你沒來過台灣，你把台灣想像是一個科學園區，像加州矽谷那樣，台灣有2300萬勤勞愛好和平的人民，及民主的政府，希望你有機會來台灣」。

他認為，不要得罪人，但要講該講的話。家和萬事興、國合才會天下平；族群要融合、政黨要和解對話，立法院是行使國會職權，但是在法案要善加溝通。執政黨本來就要接受監督。對副聯會及救國團的處理，可以有再討論的地方。

至於執政黨，她說，也應該幫蔡總統擬定如何團結才能安定台灣的方案，放下身段跟反對者對談。

呂秀蓮還提到，「1450（網軍） 不要不懂民主假裝民主，想要用顏色塗抹別人，完全違背蔡總統就任時的旨意」，希望執政團隊能到不同政黨聽取意見，也希望藍營朋友相忍為國。大家共同召開一場和平理性民間國是會議，擬出國家新認同。

她指出，中共二十大以後，兩岸關係越趨緊張，美國也拉高聲音警告，全世界都認定，台灣要變成第二個烏克蘭，「台灣人都不同意，憑什麼說，我們怎會是第二個烏克蘭？」

呂秀蓮表示，「和平是我們共同語言、共同利益，和平不是投降是要更高智慧下更大決心」；政治人物沒有挑釁權利，要備戰，更要避戰、謀和，但絕不投降，11月12日遊行這次宗旨放在向世界發聲，「反核武救地球，愛和平保台灣」。

她強調，G21即將召開，普丁、拜登跟習近平好像王不見王，希望這次活動，可以呼籲這三巨頭，要好好坐下來，展開和平談判，結束俄烏戰爭、終止台海可能發生等戰爭。