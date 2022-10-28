由南臺科技大學主辦，SOLIDWORKS台灣總代理實威國際（8416）支持協辦的「2022 SOLIDWORKS設計神人競賽」，旨在透過比賽展現學生在3D繪圖領域的創新能力，發掘設計研發界的未來之星。

自2015年開始舉辦，今年邁入第八屆，由全球3D繪圖軟體領導大廠SOLIDWORKS和台灣總代理實威國際支持，以及南台科技大學的規劃之下，規模日益擴大，每年都有來自全國各地得獎菁英匯聚一堂，共享交流彼此的設計理念，年年為產業界挖掘設計人才的成果相當豐碩。

自2004年開始，實威國際與南臺科技大學機械工程系持續緊密合作，2009年合作導入臺科技大學3D專業電腦輔助工程數值模擬分析軟體，同時在南臺科技大學成立SOLIDWORKS國際證照認證中心，透過融入式教學實習課程，培育南部國際認證之電腦輔助設計人才，並且應用於產業新產品開發，協助產業提升設計、分析測試與製造能力。

十多年來，已培育CAD與CAE人才逾3千多人，並且輔導超過千人取得SOLIDWORKS原廠國際專業電腦繪圖立體製圖之CSWA與CSWP專業證照，培育產業界殷切需求的立體繪圖與工程分析人才。由於這項技術相當實用，業界相當重視對於取得CSWA或CSWP專業證照的新進人員，多會給予更優渥的待遇。

除了在軟體工具，在研發後的製造端，實威也致力於導入多樣化的硬體設備，協助產學雙方加速製作流程，包含3D列印、逆向掃描工程，以及協作機器人。3D列印機為國際知名大廠Markforged台灣總代理，2022年Markforged針對工業大型以及強度的需求，推出全新FX20 3D列印機，列印速度上也有大幅的提升，特別於航太、汽車以及大型機械的零件或夾治具的應用上。

實威國際總經理許泰源認為，人才是台灣最寶貴的資產，更是邁向國際的不二關鍵。為此，實威國際積極與教育單位合作，提供最新的研發設計資訊和軟、硬體工具，包含最受到重視的雲端平台和智慧製造的接軌，並鼓勵學生獲取國際專業設計證照，以增進自我的專業設計與研發能力。