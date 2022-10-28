五股區天乙路靠觀音坑溪附近約786坪公有土地長期遭占作停車場使用，新北市養工處排除占用並協調市府相關單位，闢建天乙公園，以「共融式遊戲場」方向規畫，包括爬繩、鳥巢鞦韆、親子鞦韆、旋轉網塔、跳床、翹翹板等設施，另有土丘溜滑梯，增添一處市民休憩空間，預計11月4日開放。

養工處指出，該公有地遭占的範圍經排除後，隨即邀集新工處等單位共同研議活化方案，決議以兒童公園遊戲場設置較能符合地方需求，小朋友可登至土丘頂端俯瞰公園全景，增加小朋友遊玩樂趣；另考量一般民眾也有使用需求，周邊亦設有步行空間及體健設施，而公園鄰近山區，民眾與兒童在此遊玩同時也能親近大自然。

工務局表示，新闢共融遊戲場激發兒童遊戲想像力的同時，也考量當地民眾機車停放需求，增設機車格72格、身障機車格1格，另於規畫時一併建置全區娃娃車、輪椅出入等無障礙動線，並栽種樹木、花卉植物以增加開闊性，打造綠意盎然的步行空間，為民眾提供一適合親子活動的特色公園，闢建經費約1000萬元。