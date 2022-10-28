南韓人氣女團BLACKPINK，時隔4年再次舉辦世界巡迴演唱會〈BORN PINK〉，而近日在美國巡演的她們，卻傳出一段成員Jennie「疑似耳機漏電」嚇到尖叫蹲下的影片，引發粉絲熱烈討論。

影片中，可以看見原本一起跳團體舞蹈的Jennie，疑似耳機突然漏電，接著被嚇到尖叫，並且踉蹌地往後跌，最後蹲在地上，但沒過幾秒鐘的時間Jennie就立刻站起來，回到隊伍中繼續表演，最後仍完成了當晚的演出，讓粉絲看了相當心疼，但同時也紛紛誇讚她敬業。

BLACKPINK明年將來台開唱。（圖／達志影像）

影片一出，隨即引來粉絲撻伐，更痛批公司：「太危險了」，更有粉絲指出：「這不是第一次」，過去Jennie也曾因為耳機疑似漏電或爆音狀況，在表演中露出不適的表情，對此，成員及公司先前也都無特別回應，但粉絲依舊非常心疼及擔心偶像的狀況，而這次影片中Jennie的情況看似比之前嚴重，因此粉絲這回更加踴躍留言希望公司可以注重藝人的安全。

然而BLACKPINK巡迴演唱會首站首爾場已在本月16日落幕，之後將陸續在北美洲、歐洲、亞洲、大洋洲，而這次的巡迴站點中也包括台灣，預計將在2023年3月18日於高雄登場，票價都暫未公布，稍早主辦單位理想國已確認地點為高雄國家體育場 （世運主場館），讓粉絲相當期待。