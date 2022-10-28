機車考照難度越來越高，新北市土樹三鶯地域遼闊，目前僅有土城浮洲橋下、鶯歌環漢路、樹林監理站有練習場地，三峽未有場地，地方民眾若要練習都要跑到樹林，直呼不便，新北市高灘處近期選定三鶯大橋底下、三鶯棒壘球場對面的空地，設置756坪的練習場，今日正式開放。

高灘處表示，三鶯機車練習場標誌和標線是參考台北區監理所考場的平面配置畫設，場內設有照明設施，場地啟用後，除了可分流各機車練習場的使用人潮，讓準機車騎士練好再考，也能幫助考照族提升路考過關的機率，未來更能發揮騎車技巧。

目前新北河濱公園除了有三鶯機車練習場，還有光復、浮洲、新莊、龍門、山佳、二重疏洪道、永和8座練習場，不僅地點安全，規格符合實際路考標準，民眾免於穿梭市區道路練習，也能提升河濱園區的使用頻率。

高灘處指出，除了三峽增添第一座機車練習場，人口密集、練騎需求高的永和地區，也將興建永和綠寶石機車練習場，目前已經開工，未來不久也將啟用，民眾至練習場練習時需自備合格機車、佩戴安全帽，由具有駕照親友載往陪同練習，並依序排隊，切勿逆向行駛。