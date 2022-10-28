日本80年代偶像堀智榮美，2019年罹患口腔癌第4期，開刀切除6成舌頭及頸部淋巴續命，未料做胃鏡檢查時，竟發現罹患食道癌，好再提早發現術後狀況良好，雖然飽受病魔折磨，不過她抱持著樂觀心態面對，昨（27日）開記者會時，談到三年來對抗病魔的心路歷程，她強調「活著真好」。

堀智榮美先前接受採訪時，坦言發現罹患口腔癌時，原本已經放棄治療，但在女兒持續鼓勵下，才有了勇氣對抗病魔，過程中也不忘發表新書分享抗癌歷程，抗癌成功的她在2020年正式復出，重拾歌手身分，更在部落格曬出發音練習的影片，正能量表示：「即使舌頭掉了，我仍然可以唱歌」，還不忘對自己喊話：「我會盡力的」，讓人為之動容。

堀智榮美昨（27日）在記者會宣布為了慶祝出道40周年及抗癌成功，明年將在東京及大阪舉行演唱會，更強調「演唱會並不是終點，而是起點，希望自己能重新活下去」，抗癌過程曾陷入絕望的自己，完全沒想到還能站在大眾面前唱歌，讓她直言「能活著太好了」，但也表示因為重建舌頭，說話能力尚未完全恢復，也會持續進行發音和說話訓練。

堀智榮美1982年以《海風的少女》一曲出道，和小泉今日子、中森明菜同時期竄紅，也主演多部電視劇，不過20歲生日過後，就宣布退出演藝圈，直到2年後才重回舞台，雖然事業繳出漂亮成績單，不過感情路卻跌跌撞撞，1989年與外科醫生結婚，生下3個兒子，不過這段婚姻維持10年就畫下句點，2000年與雜誌社工作的男子再婚，生下1男1女，一樣於10年後離婚；2011年，與圈外男子結婚至今。