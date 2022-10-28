周六社區接種專案。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

新冠疫苗衛生所施打時間。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

新冠疫苗衛生所施打時間。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

新冠疫苗衛生所施打時間。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

新冠疫苗衛生所施打時間。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

新冠疫苗衛生所施打時間。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

新竹縣28日新增807例COVID-19本土案例，為380名男性、427名女性，年齡分布在0歲到98歲，12歲以下88名、65歲以上70名，確診者集中在18歲到64歲青壯年為主，約占72％。

新增807例分布在竹北市330例、竹東鎮137例、湖口鄉128例、新豐鄉72例、新埔鎮20例、關西鎮27例、芎林鄉25例、橫山鄉14例、寶山鄉24例、北埔鄉8例、峨眉鄉6例、尖石鄉12例、五峰鄉4例，上述案件安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案。目前新竹縣居家隔離970人、居家照護列管人數3278人。統計至10月27日，新竹縣累計確診人數20萬3893人。

衛生局提醒，29日在新竹縣婦幼館開設COVID-19疫苗社區接種專案，僅提供COVID-19疫苗接種服務。其中5歲至11歲兒童BNT疫苗安排在11時10分至11時40分，請家長帶幼兒前往接種站務必依預約時間前往，以避免擁擠群聚及久候。另外，現場也提供各階段部分隨到隨打名額，請符合資格鄉親前往接種疫苗。

及早接種疫苗可以降低染疫後重症及死亡的風險。請接種第2-4劑疫苗的民眾持健保卡、疫苗接種紀錄卡（小黃卡）、身分證件前往縣內COVID-19疫苗合約醫療院所接種。