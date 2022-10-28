【LIVE直播】故宮被爆打破國寶疑似隱匿 院長認「龍紋碗」等3件破了。（中時新聞網）

故宮博物院驚傳3文物破損，橫跨明、清兩代，故宮院長吳密察下午在記者會上說明相關經過及後續處理。有媒體問3文物價值超過25億台幣，吳密察強調，價錢他無法講得很精確，「但絕對遠低於25億這個數字」。

國民黨立委陳以信揭發故宮博物院打破國寶龍紋碗，故宮正在依通報後流程進行調查和修復，並無隱匿情事。故宮院長吳密察也在記者會上表示，文物破損後，採密件處理並沒有不當，事件發生後，如果沒有保存證據，讓人任意提取、遷移文物的話，會發生怎樣的後果。

吳密察指出，這次破損的文物，「明 弘治款 嬌黃綠彩雙龍小碗」目前已經正在修復中，第二件「清 康熙款 暗龍白裏小黃瓷碗」正在等待修復人員處理，因為修復都有一定的程序，第三件「清 乾隆 青花花卉盤」將會在懲處程序完成以後，責任釐清以後，就會開始修復，因為如果我現在就申請修復程序，那不就是沒有保存證據了嗎？

吳密察也說，這三件文物，在分級裡面列為暫定分級裡面的一般古物，我們國家對於國寶和重要古物，如何缺損，如何呈報有一套規則，如果他是國寶和重要古物，我們一定按照那種呈報規定，甚至要呈報到文化部。但這三件事暫定分級裡的一般古物。

吳密察坦言，我們發現古物對於瓷器的包裝方式，多物一箱的方式來儲存，他們認為這是很不符合時代潮流、很落伍的保存方式，其他文物都已經改箱為櫃，一件一件的儲存，但瓷器類的文物還是以箱為單位來儲存，因此認為必須改變瓷器的儲存方式。所以在112年的預算裡面，特別編列瓷器庫行包裝改善計畫，希望透過這樣的方式，讓故宮文物不再是一種跟不上時代的包裝管理方式。

吳密察表示，文物破損修復以後，價值會打幾折他不清楚，但肯定會減損價值。至於這三件文物是否有展示過？他坦言都沒有對外展示過。