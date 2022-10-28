萬聖節將到來，台中市北屯區多個社團與社區於30日舉辦多場萬聖節親子嘉年華活動，邀請民眾一同參加。（莊競程服務處提供／潘虹恩台中傳真）

萬聖節將於10月底到來，台中市北屯區多個社團與社區不約而同地於30日舉辦萬聖節親子嘉年華活動，包括泡泡狂歡、裝扮踩街、繪圖競賽、文創親子市集等，希望藉由親子互動，讓大小朋友留下難忘的回憶。

社團法人台中市新創關懷協會、國際青年商會中華民國總會中區會、惠宇敦北社區管理委員會等社團與社區，將於30日舉辦萬聖節應景親子活動，邀請大小朋友共同慶祝。

青商中區會主辦、立委莊競程服務處協辦「萬聖繪畫趣」活動，將於30日下午2時至6時將於北屯區興安路上的北屯兒童公園舉行，現場將有好禮3步拿，參加即可兌換1張圖畫紙與1盒蠟筆，完成繪圖張貼參賽，可兌換1份小點心，若參賽得獎，還可獲得玩具小禮物；活動中也有好玩劇團演出，以及環保做公益活動，憑3個紙袋或5張發票，即可兌換小點心，讓小朋友從小培養環保意識與永續城市的概念。

台中市新創關懷協會則將於30日下午4時至8時於舊社里五溪汴站前廣場舉辦文創親子市集及闖關活動，闖關即贈手繪燈籠1個，數量有限，額滿為止，現場也有小朋友喜愛的泡泡秀與魔幻氣球表演。

此外，包括惠宇敦北、登陽溪上月社區、鉅虹G-CASA、惠宇一方庭等管理委員會，也在30日舉辦裝扮踩街，以及玩遊戲、拿點數、換禮物活動與親子劇場，熱鬧滾滾，希望讓住戶感受萬聖節歡樂氣氛，並凝聚社區向心力。

舊社里長里長候選人謝秉憲表示，舊社里10幾年來，還沒有舉辦過類似活動，相當感謝新創關懷協會規劃，讓大小朋友與長輩一同走出戶外，融入充滿歡笑的親子劇場。