台灣設計展23日閉幕，作為史上首次有青年局參展的台灣設計展，高市府青年局有相當大突破，創造出許多亮點，吸引年輕人到場觀展，更榮獲多項國際設計大獎，這不僅是學界、產業界對高雄的支持與肯定，也代表高雄是年輕人築夢成真的最佳舞台。

高市府青年局表示，2022台灣設計展在高雄已於10月23日閉展，但青年創造力仍持續發生。從青年設計力大舉介入戶政背板改造開始，包含設計走進家裡、史上最年輕的參展者──第1次高中職生參展、第1次未閉展先得國際大獎、克服疫情限制的台日韓設計共和、局長也是參展者等，都是青年局在這次設計展的亮點。

高市府青年局長張以理表示，他們致力透過多元管道，為青年設計師提供舞台，不僅是對城市的回饋，更樂見設計力茁壯成長，此次設計展策展也思考如何媒合優秀青年投入產業開發市場，高雄有許多優秀且精密的製造業，但是對於轉型卻缺乏想像。因此在這次設計展，透過生產力設計力的結合創造新亮點是重點特色，不僅讓產業發現新的發展性，也期望透過展覽找到產業轉型的解方，並讓人才常駐自己的故鄉或看見高雄，開闢通往未來的生產力與設計力。

青年局表示，「台灣設計設計台灣」系列活動創造許多不設限的可能，在展示學生設計力的超青春展區，能看見長輩仔細欣賞作品、閱讀展版文字，體現青年局想進行的世代溝通策展價值，並翻轉過去對設計業的刻板印象。

「青春伸展台」則展示高雄時尚設計實力的同時，也替有登台夢想的民眾打造Ｔ台，更將限動、迷因帶入展場，讓年輕人體認到設計無所不在。其中以跨國產業媒合與開發為設計出發點的「設計共和」展區作品已開始受理訂單、與健身工廠聯名1500份商品三日即秒殺。

青年局指出，戶政背板改造的設計師詢問度超高，不僅其他局處探詢，也接到多個縣市單位詢問設計師與改造計畫。青年創造力正持續發生，除了本次戶政背板改造會持續保留外，也積極透過「大港經典升級計畫」、「高雄時尚大賞」等系列計畫，讓青年介入產業，讓設計力與生產力結合。其中，高雄時尚大賞決賽暨頒獎典禮延續設計中島能量，將於11月5日於棧五庫盛大登場。