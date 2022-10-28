下周國際新聞事件
10/31 周一 南韓9月工業生產
南韓9月零售銷售
日本9月工業生產
日本10月消費者信心
歐元區第3季GDP初值
歐元區10月通膨初值
美國10月達拉斯Fed製造業指數
業績報告：恩智浦、波克夏
11/01 周二 澳洲10月標普全球製造業PMI
南韓10月貿易收支
日本10月Jibun銀行製造業PMI
南韓10月標普全球製造業PMI
澳洲央行利率決議
英國10月標普全球製造業PMI
美國10月標普全球製造業PMI
美國10月ISM製造業PMI
美國9月職缺報告
業績報告：輝瑞、超微、Airbnb、Uber、豐田、BP
11/02 周三 API原油庫存
南韓10月通膨
日本央行會議紀要
德國9月貿易收支
歐元區10月標普全球製造業PMI
EIA原油/分餾油/庫欣原油/天然氣報告
業績報告：高通
11/03 周四 聯準會利率決議
澳洲10月標普全球綜合/服務業PMI
英國央行利率決議
美國9月貿易收支
美國請領失業救濟人數
美國10月標普全球綜合/服務業PMI
美國10月ISM非製造業PMI
美國9月工廠訂單
業績報告：星巴克、PayPal、Kakao
11/04 周五 日本10月Jibunk銀行綜合/服務業PMI
德國9月工廠訂單
歐元區10月標普全球綜合/服務業PMI
美國非農就業報告
業績報告：軟銀集團
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