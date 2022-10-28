下周國際新聞事件

10/31 周一 南韓9月工業生產

南韓9月零售銷售

日本9月工業生產

日本10月消費者信心

歐元區第3季GDP初值

歐元區10月通膨初值

美國10月達拉斯Fed製造業指數

業績報告：恩智浦、波克夏

11/01 周二 澳洲10月標普全球製造業PMI

南韓10月貿易收支

日本10月Jibun銀行製造業PMI

南韓10月標普全球製造業PMI

澳洲央行利率決議

英國10月標普全球製造業PMI

美國10月標普全球製造業PMI

美國10月ISM製造業PMI

美國9月職缺報告

業績報告：輝瑞、超微、Airbnb、Uber、豐田、BP

11/02 周三 API原油庫存

南韓10月通膨

日本央行會議紀要

德國9月貿易收支

歐元區10月標普全球製造業PMI

EIA原油/分餾油/庫欣原油/天然氣報告

業績報告：高通

11/03 周四 聯準會利率決議

澳洲10月標普全球綜合/服務業PMI

英國央行利率決議

美國9月貿易收支

美國請領失業救濟人數

美國10月標普全球綜合/服務業PMI

美國10月ISM非製造業PMI

美國9月工廠訂單

業績報告：星巴克、PayPal、Kakao

11/04 周五 日本10月Jibunk銀行綜合/服務業PMI

德國9月工廠訂單

歐元區10月標普全球綜合/服務業PMI

美國非農就業報告

業績報告：軟銀集團

美《2022年國防戰略》：中國對台挑釁脅迫 威脅台海穩定
義大利10月消費者信心 跌至九年新低
《美股掃瞄》美股漲跌互見 盤後兩巨頭悲喜分明(2-1)
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