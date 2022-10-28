「生活家VISION360」標榜軟硬體設施一流，客層瞄準企業家二代。(林欣儀攝)

受政府打房政策、原物料成本持續增加等因素衝擊，台中市不動產市場交易量受影響，近來買家多採觀望態勢，但建商認為，高端市場的買氣還是在，為突破市場困境，台中生活家建設推出45坪精品宅，除標榜建材等硬體設備走頂級風，再配合尊榮服務等軟設施，強調是全國第一座「黑卡宅」。

以「黑卡宅」自居，生活家建設副總經理劉瑾昀指出，黑卡是信用卡之王，是尊榮的象徵且為理念而打造，「生活家VISION360」位在單元特區公園首排，三面採光且可眺望萬坪公園綠地，鄰近還有文中預定地、三角生態公園。

「建築可以模仿，地段無可取代！」劉瑾昀強調，該建案緊鄰台中七期，單元三特區在開發初期就是朝低密度、低容積與高綠覆等方向開發，周遭環境宜人，且鄰近公益路、黎明商圈等，還能享有七期的生活機能；建築採一層兩戶規畫，並由台灣結構教父戴雲發與建築師施惟仁、德國紅點設計金獎設計師張清平、景觀權威上森景與燈光設計大師袁宗南攜手合作擘劃。

除了硬體建設標榜一流，劉瑾昀說，團隊與服務的軟實力絕對無可取代，整棟建築僅28戶，客層瞄準企業主、創業家，除每個房間都擁有良好視野，並導入自動遠端叫梯、長距離無接觸感應等電梯設施，每層樓都有專人協助清運垃圾、分送信件等服務。