接吻10秒鐘送一盤五花肉，竟間接導致情侶分手！一名網友透露，他和女友去吃一間很有名的燒肉店，慶祝交往紀念日，原本吃得很開心，沒想到店家突然邀在座情侶、夫妻「親親10秒送肉」，讓他頓時感到尷尬，甚至一度暴走怒吼女友，女友回家後提議分手，「我還有機會挽回她嗎」。

原PO在匿名論壇「Dcard」表示，燒肉店舉辦的活動其實滿知名的，許多人慕名而來，個性外向、活潑的女友一直很想參加。他坦承自己個性內向，一向害怕群眾目光，「生活中也是邊緣、沒什麼存在感」，才會惹出狀況。

原PO說，他無法在眾目睽睽下和女友接吻，便告訴店員、女友「我不想」，但女友始終不肯放棄一直勸他，甚至使出撒嬌戰術。原PO礙於拉不下臉，當下居然情緒失控，大吼女友「你能不能不要每次都叫我陪妳一起參加活動啊！我覺得很丟臉」。

吃完飯各自回家後，女友傳來訊息提議分手，原PO沮喪地問：「我還有機會挽回她嗎？我現在思緒好亂，好難受。」

貼文一出引發網友熱議，「很丟臉這句話，連我路過也覺得傷人」、「沒救了，你把她的火滅了，其實你可以有更好的方式處理」、「我玩過那活動啊！其實根本沒人在看你們接吻，你想太多了」、「你們不合適，分手也好，不需要挽回」。