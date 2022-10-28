鄭麗君擔任林佳龍的分身，在新北市議員鍾宏仁、競辦發言人李坤城以及新北市議員候選人翁震州的陪同下，前往新莊裕民市場掃街拜票。(黃敬文攝)

民進黨新北市長候選人林佳龍日前確診，原定今(28)日在新北市新莊區進行的掃街行程，改由前文化部長鄭麗君代打上陣；鄭麗君表示，林佳龍不僅是自己大學時期就認識的好戰友，也是非常敬重大學長，所以得知他確診後便義不容辭地來當分身，替他向市民朋友問候。

今天鄭麗君擔任林佳龍的分身，在新北市議員鍾宏仁、競辦發言人李坤城以及新北市議員候選人翁震州的陪同下，前往新莊裕民市場掃街拜票，而新北市議員陳文治及其子弟兵、市議員候選人林秉宥則缺席，其中林秉宥由妻子王瑞琳代表。

鄭麗君表示，以前也曾經掃街拜票，不過都是陪著候選人，這次因為前幾天知道佳龍確診，但他還是透過視訊參與活動，所以我們這些老朋友也紛紛動起來，也希望代替他向新北市民朋友來問候拜票。

鄭麗君也提到自己跟新莊的淵源，希望拉近與民眾的距離；她說，自己過去擔任文化部長時，4年的每一天都要來新莊上班，所以對新莊特別有感情，今天也希望推薦她心目中最理想的未來新北市長，林佳龍具有國會中央地方首長完整資歷 ，且深具國際視野，心中有服務人民的熱忱與使命感 、有理想，是一位有理念、有完整政策規劃以及具有執行能力的全方位領導人。

她也透露林佳龍目前的狀況，表示今早有跟林佳龍通電話，已有比較退燒，聲音聽起來依然鬥志高昂，很有理想熱情，祝他早日康復。