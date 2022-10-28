救國團近年遭政府追繳黨產，認為內容有許多不公不義，直言是「官逼民反」，30日將在凱道舉辦遊行，訴求公義、自由、和平，北市警方28日公布周遭道路的交管措施，呼籲用路人經過時需配合疏導，共同維護交通順暢。

中正一警方指出，活動將在凱達格蘭大道、公園路及自由廣場同時進行，計有「和平」、「自由」、「公義」3條遊行路線，分別從公園路、信義路及愛國東路出發，遊行終點為凱達格蘭大道，活動預計下午1時開始，2時遊行出發，5時集會結束。

警方維護秩序與安全，業規劃相關交通疏導管制措如下

一、集會地點：

30日上午9時起，凱達格蘭大道【中山南路(不含)至公園路（不含）】管制全線車道搭設舞台等硬體設施，禁止車輛通行。

二、「和平」遊行路線：

公園路【襄陽路(不含)至凱達格蘭大道（不含）】(集會後出發)→(直行)公園路→（右轉）青島西路→（右轉）中山南路西側慢車道→（右轉）凱達格蘭大道(集會後解散)。

三、「自由」遊行路線：

中正紀念堂大忠門前信義路1段南側慢車道【中山南路不含）至杭州南路（不含）】(集會後出發)→(直行)信義路1段南側慢車道→（左轉）杭州南路1段→（左轉）仁愛路1段中間快車道→（直行）景福門圓環→凱達格蘭大道(集會後解散)。

四、「公義」遊行路線：

中正紀念堂前愛國東路【林森南路（不含）至杭州南路不含）】(集會後出發)→(直行)愛國東路→（右轉）中山南路東側慢車道→（左轉）景福門圓環→凱達格蘭大道(集會後解散)。

中正一警將視狀況，適時擴大管制範圍，另有關總統府前凱達格蘭大道【重慶南路1段(不含)至中山南路（不含）】、懷寧街【寶慶路(不含)至貴陽街1段（不含）】、公園路【愛國西路(不含)至襄陽路（不含）】及貴陽街1段【重慶南路1段(不含)至中山南路（不含）】，將視集會遊行活動情形，架設必要之安全設施及交通管制。

另行經管制區域內各路線公車，亦由北市公共運輸處協調公車業者配合改道行駛。警方呼籲請駕駛人隨時注意收聽路況報導，事先避開管制區域，提前改道行駛，勿任意違規停車，並遵守現場員警之指揮疏導，，共同維護交通順暢與安全。