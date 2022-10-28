陳光復又與張綱維簽訂，即使解約責任在於樺澎，縣府仍須給付樺澎鑑價金額60％價金。陳光復獨排眾議簽下「喪權辱縣」的不平等條約，當中有無暗盤交易令人懷疑。（張茂雄攝）

澎湖縣長候選人賴峰偉競選總部28日指出，陳光復在上任第37天就與遠航旗下樺澎公司簽訂契約，取得「重光度假村」50年營運權，針對陳與遠航董事長張綱維簽訂「不平等條約」，最後卻須支付BOT案鑑價金額60％，世上哪有受害者賠贘違約方的道理，令人質疑陳光復與財團疑涉變相掏空縣庫。

賴峰偉競選總部指出，2015年1月30日，陳光復與遠航旗下樺澎公司簽訂契約，該案從2008年開始甄選投資廠商，都未能順利招標，陳光復也從未將該案列為競選政見，但他一上任就馬上簽約，陳光復到底在急什麼？難道有不可告人的承諾必須趕快兌現？

更詭異的是，依契約樺澎在簽約1年內必須取得建照並開工動土，但該公司一直拖到2016年6月21日才取得建照，2016年11月11日申報開工，足足延遲了9個多月。縣府依法應開罰，陳光復為何沒有處置？有無護航的可能？

賴峰偉競選總部表示，陳光復非但沒有開罰，而且不斷幫樺澎開方便門，過程中因融資不順，樺澎竟要求縣府出面協調銀行提供貸款，此事遭外界質疑陳光復幫財團「調頭寸」，引起極大爭議，事後樺澎轉向縣府提出合約仲裁。

賴峰偉競選總部指出，在仲裁時，陳光復理應捍衛澎湖縣政府相關權益，堅持原契約所定若終止契約且歸責於樺澎時，應無償移轉營運資產給縣府，但2017年12月19日陳光復竟又與張綱維簽訂，即使解約責任在於樺澎，縣府仍須給付樺澎鑑價金額60％價金，或樺澎指定的第三人。陳光復獨排眾議，執意與財務狀況不佳的遠航簽下「喪權辱縣」的不平等條約，形同割地賠款，當中有無暗盤交易令人懷疑。

該案在陳光復同意變更契約後，2018年3月18日樺澎即邀請陳光復參加重光度假村奠基典禮，這場工地秀之後，工程就大多處於停工狀態，導致後續澎湖縣政府因必須花錢賠償，莫非雙方已套好劇本，各取所需，陳光復藉此騙選票，最後由縣府收拾爛攤子。