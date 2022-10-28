民進黨新北市議員何淑峯遭判刑定讞、褫奪公權，因此在新北市第三選區（新莊）的選情方面，外界一致認為對國民黨的戴湘儀有利，甚至更有網友戲稱可以「宣布當選」了，但她本人則是認為這個消息是「危機的開始」，對於子弟兵的選情，新北市長侯友宜則是鼓勵她，要靠自己努力的往前衝、往前拚。

新北市新莊區今年畫為獨立的第三選區，應選7席卻出現18人登記的爆炸參選情況，其中代表國民黨角逐席次的「侯家軍」戴湘儀受到選情較冷的影響，民調至目前為止都還落在安全名單之外。

不過昨天民進黨尋求連任的現任議員何淑峯遭法院判刑定讞、褫奪公權，消息傳出後，地方人士分析將對選情帶來影響，其中受益最多的就是戴湘儀，在少了何淑峯之後，她有極大可能藉由婦女保障名額當選，甚至外界更戲稱她可以「宣布當選」了。

對此，新北市長侯友宜則是表示，年輕人願意積極為公共事務投入熱忱，讓新章、新北市更好，他都會給予加油，但他也強調，很多事情都是一個過程，提醒戴湘儀還是要靠自己努力往前衝、往前拚，最好自己、好好努力，展現願意為這塊土地做更多奉獻的決心。

但是戴湘儀本人則是對這個消息保持較負面的看法，她說昨天第一時間聽到這個消息時，認為這是壞消息、不好的消息、不利的消息，因為很可能原本黨內願意支持他的阿姨、姊姊們，會開始把票分給別的候選人，讓她面臨分票的危機，他認為這是「危機的開始」，特別是在目前民調還在安全名單外，這樣的消息傳出來，是會影響到自己的選情。