人人都希望可以有著幸福美滿的愛情，但若是遇到爛桃花，像橡皮糖一般甩都甩不掉，甚至嚴重影響生活，那會非常痛苦，《科技紫微網》運勢專欄指出生肖豬、生肖雞、生肖猴、生肖兔容易為愛情所苦，在道路上較坎坷，時常弄得自己遍體麟傷。

▍第四名：生肖豬

生肖豬的人熱情，人緣好，桃花運不差，對待感情、婚姻負責，按理說他們的感情道路應該是幸福順暢的，當前任一旦混得不如意，回過頭找他們，勢必就會激發出憐憫之情，進而重燃愛火，而他們又不忍心傷害現任，等到事發時，只會傷人傷己。

▍第三名：生肖雞

生肖雞的人，無論是男生還是女生，多半天生愛美，講究打扮，他們頭腦靈活，但虛榮心卻是他們的致命弱點，若有人常常把他們當大爺、公主般的哄著，這時就暈船了，對待那捧著、愛著的人會表現非常大方，一不小心就容易被人騙財騙色，弄得自己一無所有。

▍第二名：生肖猴

生肖猴的人為人風趣開朗，又很會招惹桃花，只要願意對誰好，沒人能逃脫過他們的魅力，時常知己一大堆，曖昧對象一籮筐，前任更是不在少數，雖然會到處拈花惹草，卻沒那個能力與耐心去善後，心裡想要的是好聚好散，可對方未必這麼想，當人家一個不甘心，說不定還會鬧出大事。

▍第一名：生肖兔

生肖兔的個性溫順斯文，滿容易招異性喜歡和疼愛的，自然容易招來被動桃花，而且他們很容易心軟，很容易感動，對方稍稍說幾句好聽的話，就能對那人死心塌地，但就怕他們的遇人不淑，到最後只有被傷害的份。