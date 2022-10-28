高雄山區青梅今年4月發生歷年來罕見首次蜜餞工廠因疫情影響遲不開盤，導致中盤商無法收購，許多梅農梅子銷不出去，高雄市農業局等單位參考去年雨災期間芒果受災戶補助方案，研擬急難救助專案，依生活經濟條件分級，給予經濟上實質困難的梅農提供補助，符合救助者計160戶，總計核撥306萬，已於10月中旬撥入族人帳戶。

高雄市桃源區及那瑪夏區為全國青梅最大產地，年產量約超過9000公噸，是原鄉農民重要經濟收入，近3年因疫情造成產銷失衡，廠商不願進場收購，在農糧署與高雄市政府農業局啟動1200公噸的青梅收購計畫之前，多數農民的梅子早已落果，且預估落果損失近7成，對於族人的生計造成非常大的影響。

高雄市長陳其邁聽見族人的心聲，第一時間協調相關單位做出緊急配套措施成立青梅專案救助紓困計畫，為解決青梅產業結構，也請原民會配合農業局辦理梅樹整枝示範計畫，藉農藝技術整枝改善梅園環境，來提高梅果品質解決青梅產業，以桃源區大約150公頃、那瑪夏區大約50公頃，區公所及農會鼓勵梅農成立產銷班，梅樹整枝示範計畫，改善梅園環境，也希望透過青梅救助紓困金，幫助族人解決燃眉之急。

高雄市政府原民會主委阿布斯表示，感謝農業局長張清榮得知原鄉梅農困境後，多次前往那瑪夏區及桃源區會勘，並大力協助族人，族人在救助額度部分，廠商未及收購而落果無收入者給予2萬元；廠商僅少量收購，且其收購量在一定數量以下者給予1萬元，建議梅農，採收後須先做篩選，提升梅子品質，進而帶動收購價格。