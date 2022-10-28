富邦金（2881）旗下北富銀「智能防詐」再升級，北富銀數位金融總督導周郭傑副總表示，北富銀透過AI智能預警模型通報系統，打造智能防詐生態圈，用金融科技守護客戶財產安全。愈多智能，愈多線上服務，就能創造更多的綠色環境。pay.taipei和北市府的合作，已經在無紙化節費校果達到1億多元。

北富銀作為台灣Fintech先驅，持續結合數位領先優勢及金融專業，為客戶創造超越預期的服務體驗。為滿足民眾對便捷繳費的期待，台北富邦銀行作為台北市代理市庫銀行，傾力協助台北市政府打造「智慧城市支付平台pay.taipei」，透過整合北市府內機關帳單系統及導入多元化行動支付工具，創造無接觸、低成本的一站式公共費用支付服務，也是目前國內最大的智慧城市行動聚合支付及帳務整合平台。

周郭傑表示，pay.taipei切入消費者最剛性的需求，如食衣住行等的繳費，項目非常多，要先作好基礎建設；pay.taipei和北市府的合作，已經累計有84億台幣的交易，無紙化節費校果達到1億多元。

此外，北富銀與台北市政府、台北市政府警察局也已經正式簽訂合作備忘錄，攜手推動智能防詐生態圈，透過全台首創的AI預警機制，達到提前示警異常帳戶、精準打擊詐騙車手等目的，為市民創造更友善安全的生活環境。

周郭傑表示，消費者的帳戶有可能被詐騙成付款帳戶，也有可能人頭帳戶被利用為收款帳戶，北富銀利用大數據去偵測各種交易的樣態，提早去提醒帳戶持有人，交易是否有異常。一般人對轉出會有警戒心，但轉入收款時，就不會這麼關心；但憑空多一筆錢也可能帶來很多麻煩，因此，北富銀應用AI偵測技術發展防偽詐騙模型來提醒消費者。