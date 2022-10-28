國民黨基隆市長候選人謝國樑指控民進黨市長候選人蔡適應以現金賄選，今開記者會加碼控蔡競選團隊與暖暖後援會「滿滿黑道」，具俗稱「暖暖組合」幫派背景，讓里長心生畏懼，不得不收錢。蔡否認團隊黑道提告，謝也表示將反提誣告。

謝國樑點名表示，蔡適應暖暖後援會鄭姓副總會長涉恐嚇、槍砲罪，率眾到工地對空鳴槍恐嚇，毆打工地主任，涉嫌恐嚇、毆打建商、違反組織犯罪、槍砲罪，今年7月被警方帶回偵辦並移送法辦。

此外，謝國樑也提到，蔡適應後援會林姓主委是暖暖區前角頭老大、曾遭治平專案提報，涉嫌恐嚇勒索、妨害自由、開設賭場、暴力討債、貪污、傷害、妨害投票等前科。

謝國樑說，蔡適應陳姓助理屬天道盟太陽會重要成員，今年中因涉嫌向建商恐嚇3000萬元，7月遭警方逮捕。

謝國樑質疑，遭點名3人都有輝煌司法紀錄，其中還有2人是今年現行犯，是基隆最惡劣強悍的暴力分子，這些不是黑道？

今陪謝國樑開記者會的立法院國民黨團書記長李德維則揭證人錄音片段指出，里長想還錢，直言「我是怕他們對我怎麼樣」，但蔡適應後援會的成員不讓他還，表示這次蔡會當選，還提醒犯罪證據不要留著，等於有收人家的錢。

李德維說，蔡適應任基隆市議員時，2010年1月8日就被基隆地檢起訴賄選，不應一錯再錯。

謝國樑律師表示，蔡適應暖暖後援會成員交2萬元給里長後，要求里長不要出席謝國樑暖暖區後援會成立大會，已符合選罷法賄選罪構成要件；里長把錢交檢調，檢調扣留顯然也認定這2萬元是犯罪證據。

對蔡適應陣營辯稱這2萬元是政治獻金，律師說，若是政治獻金應該是無償的。

謝國樑說，得知蔡適應團隊用現金賄選，已立即向檢調告發，希望檢調勿枉勿縱。立法院國民黨團書記長曾銘宗也呼籲，檢調必須依法行政，看證據辦案，不能辦藍不辦綠，不要介入選舉。