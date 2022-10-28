下水道屢屢傳出工安意外，5年來已經有23位人員因下水道意外死亡，11人重傷，為了強化下水道從業人員的職場安全，28日內政部營建署、職安署與高雄市政府首度舉辦「全國下水道局限空間出入坑作業評鑑」開幕祈福儀式，並簽署下水道安全宣言，希望能夠達到預防職災、確保業者安全的目的。

「全國下水道局限空間出入坑作業評鑑」共計22場，內容針對一般程序和緊急應變2個項目做考評，評比各縣市下水道從業人員在施作程序、作業方式是否符合規定，以保障工作人員在局限空間內從業的安全，未來也會滾動式檢視相關規定及安全措施。

內政部營建署於2021年5月14日頒布「內政部營建署下水道局限空間作業規定」，此規定內規範各雨、污水下水道(含廠站)有進入局限空間的工程，須將此規定納入招標文件，由得標廠商執行，並要求主辦單位在標案發包前應檢視預算書圖，確認是否有依此作業規定核實編列相關設施與人員等經費，降低下水道職災發生的發生。

營建署長吳欣修說明，下水道是一個城市的良心，有許多業者和廠商為了城市的良心，在狹小又局限的空間內施作下水道的建設以及維護，從業人員都知道這樣狹小又陰暗的空間內工作，危險度和事故率都相當高，因此訂定下水道作業安全的要點是不夠的，透過建立基本作業SOP，讓施工廠商一起參與安全演練，以朝向零職災目標前進。

「一條命就是一個家庭」高雄副市長林欽榮表示，高雄市從今年5月開始，市長陳其邁就下令要有工安的聯合稽核小組，包含營建工程小組、石化工廠小組和局限空間小組，要求廠商進入局限空間前需要憑證及報備，每個人都得攜帶空氣偵測器等措施，來守護每條工作人員的生命。