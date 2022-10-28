長榮航(2618)於歐洲時間10月27日首航米蘭-台北航線，隨著國門開放，來台旅客也增多。長榮航空統計，米蘭首航台北航班，也是載客率百分之百情況，但並非多數台灣旅客，台灣旅客及國外旅客各占一半，其中以義大利當地旅客最多，接下來是最其他各亞洲籍旅客，長榮航航點的增加，也大幅提升外國人來台旅遊人數。

米蘭機場公司為了表達對此航線的重視，首航儀式除了於登機門前為所有旅客準備了歡迎餐點，也特別在登機門舉行切蛋糕及剪綵活動，由長榮航空總經理孫嘉明、駐義大利台北代表處大使李新穎、米蘭機場公司副總經理Mr. Andrea Tucci共同主持。

孫嘉明表示，今天是長榮航空從米蘭飛往台北的首航班，義大利是台灣人非常喜愛的旅遊勝地，雖然來到米蘭只有短短的幾天，但米蘭的時尚跟藝文都讓人留下深刻的印象，米蘭的熱情及獨一無二的特色，更讓人留連忘返，希望下次有機會再來拜訪。

駐義大利台北代表處李新穎大使指出，這條航線是歷經兩年疫情後首條從台灣成功直飛義大利的航線，這次的首航為台義交流劃下了重要的里程碑。這段新的連結能提供雙邊民眾、企業更多交流的機會，不但能促進雙邊經濟成長，也能鞏固並讓台義的良好關係更上一層樓。

長榮航空米蘭–台北航線，每周三、日飛航2班，以波音777-300ER或波音787機型執行任務。