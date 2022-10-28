根據英國金融服務部長提議的一項法案，英國將有權力監管所有的加密資產。英國國會即將審議該法案，幾乎肯定地會通過。此外該法律也等於承認了加密資產為英國政府所監管的金融工具。

英國新首相蘇納克(Rishi Sunak)在周四再次任命Andrew Griffith為部長，Griffith也提出了金融服務和市場法修正案。

最初起草的法案只賦予金融市場管理局(FCA)監管穩定幣( stablecoins)的權力，但是修正案擴大了監管範圍，涵蓋所有加密資產。

根據國會的檔案文件指出：「這一新條款修訂了2000年的《金融服務和市場法》，以說明相關金融促進和受監管活動的，以及可以用來監管加密資產和加密資產相關活動的權力」。

這也將使英國在加密資產法律方面，與歐盟市場處於一個更平等的地位。該法律目前正在作最終的定稿，被視為是世界上首個監管加密貨幣領域的全面性法規。

此外英國央行(BoE)副行長Sam Woods在周四說，BoE正在推動建立一個穩定幣的監管架構。Woods說，這將允許非銀行和銀行進行創新。關於新制度的公共諮詢文件將在明年出版。