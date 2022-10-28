環保署會同檢警、台南市政府環保局等，搜索台南市某公司，並查扣該公司電腦相關帳冊，蒐證其蓄意不實短報空氣污染防制費資料，同時檢測發現製程廢氣收集管路多處洩漏及空氣污染防制設備操作異常等情形，違反空氣污染防制法規定，已行政裁處748萬餘元，初步核算還要追繳計2億6000萬餘元的空污費。

某凹版印刷業公司排放未經有效處理揮發性有機空氣污染物廢氣，經環保署「固定污染源空污費暨排放量申報整合管理系統」比對，發現有原料用量以多報少情事，及近5年短漏報原料數量逾6000公噸，短報揮發性有機空氣污染物排放總量約4357公噸，且有不實申報廢溶劑數量情事。

為打擊空污犯罪，保障民眾呼吸健康，環保署將持續運用科學儀器及勾稽比對申報資料督察固定污染源，環保署也呼籲事業應盡社會義務，妥善處理廢氣，若有短漏報製程原物料使用量情形，應主動向各地環保局補申報，勿心存僥倖，一經查獲將涉犯申報不實刑責，並加重追繳短報空污費額2倍，得不償失。