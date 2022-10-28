國民黨台南市長候選人謝龍介日前指安平跨港大橋是「極其荒謬工程」，當選後將暫停並重新檢視，昨改口稱「支持建設，但質疑經費暴增」，綠營今天要求謝龍介向市民道歉，謝陣營回擊，黃偉哲上任近4年，安平交通未有效改善是事實、跨港大橋預算倍增也是事實，請市府不要只會打口水戰，企圖轉移焦點。

謝龍介日前拋出當選後，將暫停安平跨港大橋的議題，連日餘波蕩漾，藍營安平在地議員昨急喊「不管誰當市長，建設不可延宕」，綠營則喊出「支持安平跨港大橋就支持民進黨」，藍營批有心人士見縫插針，綠營則指，謝龍介的論述與在地民意背道而馳，連藍營議員都看不下去，雙方攻防一波接一波。

謝龍介競選總部指出，安平跨港大橋預算由最初9.5億元倍增到18.36億元，是擺在眼前的事實，一分一毫都是民脂民膏，焦點不容絲毫模糊。

針對黃市府辯稱，因原物料上漲才導致工程預算不斷追加，謝陣營發言人童小芸呼籲，黃偉哲面對問題才能真正解決問題，如果不是市府執行力不佳，導致工程進度拖延，怎會平白受原物料價格波動的劇烈影響，導致市民權益受損？請黃偉哲誠心向市民道歉。

童小芸強調，安平跨港大橋預算不合理成長只是其中一個案例，面對長期未輪替，又嚴重官商勾結的黃市府，謝龍介當選市長後，一定會重新審視所有重大建設預算編列、規畫嚴謹度以及招標過程，還給市民一個最乾淨、有執行力的台南市政府。