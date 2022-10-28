台中市神岡區工廠桶屍案曝光，該廠房為疑曾從事酒店妹的蔡女承租，死者疑為她已失蹤3年的陳姓男友，檢方昨天相驗後採樣，因屍體腐化嚴重初步難以辨識DNA型別，已送法務部法醫研究所進一步鑑別。今天外傳鑑定出爐，死者確定為陳男，但台中檢警證實，此說法完全無依據，法醫研究所鑑定並未出爐。法醫所長侯寬仁也證實表示，今天才收到檢體，鑑驗報告尚未出爐。

據了解，台中神岡區1處廠房在26日發現桶屍，1名男子遺體被蜷置塑膠桶內，並以水泥封屍，手法殘忍。該廠房由自33歲蔡姓女子自2019年承租，她疑曾在酒店上班，而她48歲的陳姓男友已失聯3年，警方懷疑死者可能是陳男。

檢方27日會同法醫相驗發現，男性死者身高約163至170公分，身上沒無外傷、骨頭也無明顯碎裂，後背有刺青，但圖案模糊難以辨識。

檢警傳喚蔡女，認為她涉有重嫌，轉列為被告，但訊後將她請回，限制出境。

豐原警分局副分局長何孟宗今天上午對外說明，由於屍體腐化嚴重，台中市警察局鑑識科無法判別DNA型別，不能進行親子比對，目前等待法務部法醫研究所鑑定結果，一般鑑定1至2周有結果，目前已請法醫研究所加快速度，盡早確認死者身分，以利後續偵辦。

但中午傳出，初步DNA鑑定已出爐，確定為失聯3年的陳男，引起震驚。台中檢警均強調，法醫研究所的鑑定報告尚未出爐，相關傳聞並無根據。