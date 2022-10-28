零售業巨頭亞馬遜（Amazon.com Inc）備受關注的雲端運算事業增長創下史上新低，並警告留意通膨的消費者和企業已經減少開支，今年節日旺季的營收增長恐將放緩。受此打擊，亞馬遜周四盤後股價一度重挫18%，市值跌掉約1,900億美元，拖累整體美股盤後市值狂瀉逾2,000億美元。

亞馬遜目前盤後跌幅收斂至12%，個股市值蒸發約1,400億美元，光是跌掉的就超過了摩根士丹利、網飛（Netflix）和洛克希德馬丁（Lockheed Martin）等公司的股票市值。

在稍早的一般交易時段，亞馬遜股價跌4.06%，收在110.96美元。

亞馬遜第三季營收年增15%，為1271億美元，不及市場預估的1274.6億美元；整體營業利益為25.3億美元；淨利年減9%，為28.72億美元；每股盈餘為0.28美元，優於市場預估的0.22。今年前三季累計每股虧損0.29美元。

雲端運算服務部門AWS第三季營收年增27.5%，為205億美元，不及市場預估的211億美元，且成長力道較第二季的年增33%和去年同期的年增39%放緩，創下至少自2014年以來最緩慢的增長，亞馬遜在那一年首度公布該事業群的業績。AWS現在貢獻亞馬遜總營收約16%。

AWS第三季營業利益年增10.6%，為54.03億美元，不如市場預期的63.7億美元。營業利益率從第二季的29%下滑至26.3%。第三季廣告業務營收為95.5億美元，優於市場預期的94.8億美元。

財務長Brian Olsavsky表示，今年亞馬遜面臨薪資通膨壓力，尤其是在AWS部門，而能源價格上漲也削弱了營業利益。

以地區業務來看，北美區事業由盈轉虧，第三季營業虧損達4.12億美元，去年同期為獲利8.8億美元。國際市場營業虧損暴增1.7倍，為24.66億美元，突顯出俄烏戰爭對歐洲消費者支出的打擊。

亞馬遜預期第四季整體營收介於1400億～1480億美元之間，相當於年增2%～8%，不如市場預期的1551.5億美元，成長力道也較第三季大幅放緩。

財務長Olsavsky表示，亞馬遜正在為經濟增長放緩做準備。種種跡象顯示人們的預算很緊、通膨仍然很高，能源成本使通膨火上加油，和大多數公司一樣，我們正在為可能會放緩的成長期做準備。

面對高通膨和消費者需求降溫，亞馬遜執行長Andy Jassy正積極開源節流，他在聲明中表示，宏觀經濟環境發生了巨大變化，我們將調整投資，以便更加精簡有效率，同時不影響我們重要的長期策略性押注。