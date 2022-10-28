獸醫彭明發示範如何與犬隻互動。（新北市動保處提供）

新北市淡水區北端的海尾仔海岸，風景清幽，被稱為淡水區的海岸秘境，也是淡水動物之家收容動物們的天然遊樂場。日前淡江大學師生到海尾仔海岸「一日動保志工」體驗，藉由理解專業動保員的日常工作、學習如何照護收容動物，犬隻也藉由牽繩訓練與同學們互動，逐漸降低對人的警戒心，被認養的機會大幅提升。

淡江大學會計系62位師生由學校教官周揚文帶領，到淡水動物之家進行的社區服務學習課程，在淡水動物之家獸醫彭明發的專業講解之下，每位同學都充分了解專業動保員的日常工作、如何照顧收容動物及進行牽繩訓練，讓參與的大學生們獲得許多寶貴知識。

彭明發表示，同學中有人是從小到大都沒有與犬貓親密接觸的經驗，透過這次參訪動物之家的機會，他們可以學到如何認識動物的行為與個性，並更了解如何與毛寶貝們相處，跨出與毛寶貝們接觸的第一步，建立彼此的信任，透過學習如何進行牽繩訓練，能讓毛寶貝們更加降低對人類的緊張與戒心，增加未來被民眾認養的機會。

王逸蓁同學說，自己以前都沒有與犬隻親密接觸的經驗，也很怕狗，這次來動物之家參訪，看到同學們牽著狗與他們互動，好像沒有想像中恐怖，於是勇敢跨出第一步，現在已經愈來愈不害怕，也學習到許多照顧動物的寶貴知識。

新北市動保處表示，新北市現共有8所公立動物之家，各自結合當地自然景觀適合休閒活動，歡迎民眾投入社會志工服務，讓動物之家成為闔家踏青好地方，零距離接觸毛寶貝並愛護牠們，將生命教育推廣出去。