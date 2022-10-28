被指涉入賄選疑案的後龍鎮長候選人謝清輝，28日下午出面喊冤，並出示競總建置費用報價單。（謝明俊攝）

被指涉入賄選疑案的後龍鎮長候選人謝清輝，28日下午出面喊冤，並出示相關費用明細。（謝明俊攝）

苗栗縣檢警調單位27日赴後龍鎮搜索查辦疑似賄選案件，被指涉入案中的後龍鎮長候選人謝清輝28日下午大聲喊冤表示，檢警查扣的現金，都有清楚的用途和付款依據，但是被人惡意攻擊抹黑，他本人清白參選，不但完全坦蕩蕩面對檢視，電腦及紀錄也已提供給檢方查證，統統都可以列出來公開檢視。

苗栗縣檢警調單位查辦年底9合1選舉，鎖定後龍鎮陳姓民眾等9人，涉嫌為某特定人士以每戶6千元賄選，經向苗栗地院聲請搜索票，於27日兵分23路發動搜索、約談陳某等9人、收受賄賂選民20人到案，查扣現金23萬1300元、選民名冊、筆記型電腦、智慧型手機，訊後，以陳某等4人因涉嫌違反選罷法投票行賄罪嫌疑重大，檢方諭知以20萬元、6萬元、3萬元、3萬元交保候傳，其餘涉案人等請回。

苗栗地檢署檢察官是指揮苗栗縣警局刑大，以及苗栗、頭份、通霄、大湖等分局、刑事局偵四大隊、第六大隊、移民署中區事務大隊及苗栗縣調站等共計70名司法警察，查辦本案，27日收網。

被指涉入本案的後龍鎮長候選人謝清輝，28日下午出面喊冤，他澄清檢警查扣的23萬餘元現金，包括有1筆金額13萬元，是搭建競選總部鐵工的工資，帳單都來了，當然要付給施工廠商。另外還有1筆金額9萬元的就是付給宣傳車的費用，每輛車1天費用3千元，2輛車宣傳15天總共9萬元。另外還有一些雜支費用，加總一共23萬1千3百元，這些現金去向，都可坦蕩蕩面對檢視，電腦及紀錄也已提供給檢方查證，統統都可以清楚列出來公開檢視。

謝清輝表示，自己一直清廉參政，清白參選，根本不會有違法賄選的心思，絕對是帶領後龍進步發展最理想的人選，就算選前對手刻意攻擊想要傷害他，相信選民長期觀察及了解他的為人及個性，一定有判斷的智慧，不要被謠言及抹黑所誤導。