為因應臺商回流及活絡屏東縣地方經濟，經濟部加工出口區管理處啟動屏東科技產業園區擴區（以下簡稱屏東擴區）開發計畫，28日攜手財團法人資訊工業策進會、屏東工策會與台灣區車輛工業同業公會共同舉辦招商座談會，吸引近50家企業參與，如賀華實業股份有限公司、進金生能源服務股份有限公司、漢穎科技股份有限公司、台灣海博特股份有限公司等，現場氣氛熱絡互動熱烈！

加工處組長游淑惠表示，既有的屏東科技產業園區已接近滿租，為因應產業空間需求及滿足企業的期待，加工處在鄰近既有園區的北側，爭取到將近27公頃的土地，預估可促進投資50億元、提高產值100億元、創造790個就業機會，預計111年底公設施工，廠商建廠可同步施工。擴區基地對面就是屏東科學園區，也鄰近汽車產業專區、六塊厝產業園區，產業群聚效應強，相信在中央地方政策推動下，入駐屏東擴區串連屏東產業聚落，企業必定能再創事業高峰。

本場招商座談會為年度壓軸場，參與廠商把握機會踴躍提問，想多了解屏東擴區的最新資訊，加工處也針對各項議題耐心回答，從土地面積、進駐種類、進駐審查流程與優惠措施等，希望北部有建廠需求的企業，能把握機會前來屏東，進駐屏東科技產業園區二期。屏東擴區位於屏東科技產業園區西北側，占地約26.86公頃，生產事業用地占17.76公頃，全區劃分為6個坵塊，土地「只租不售」，可為廠商省下購地成本，在特定條件下還能享有免徵進口稅捐、貨物稅及營業稅，讓企業能享有成本優勢，創造競爭力。

入駐屏東擴區除享有成本優勢、產業群聚效益，屏東擴區還位於行政院規劃的屏東高鐵特定區核心位置，未來高鐵、台鐵與快鐵三鐵共構，企業前往高鐵僅需3分鐘車程，台鐵也僅需3分鐘車程。基地距高屏大橋不到2公里，跨過高屏大橋10分鐘即可抵達高雄市，將和高雄市區形成都會生活圈，企業洽商談生意南來北往，人流、物流交通動線通行無阻。