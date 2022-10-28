民眾黨桃園市長候選人賴香伶今赴大溪兩蔣文化園區謁陵，再到大溪市場掃街。她表示，近年因政治、疫情因素遊客減少，承諾上任後會優先以北橫遊客中心為起點，結合周邊景點打造國際觀光入口。另對民進黨桃園市長候選人鄭運鵬專利爭議，她也說，生意人都知大陸政治紅線，在民進黨執政下無解，要鄭反思兩岸政策是否該有不同思維與作法。

賴香伶表示，兩蔣文化園區為大溪重點觀光區，近年因政治、疫情等因素遊客減少，國人去的也不多，當地遊客中心未來會改建，盼除兩蔣園區外，也注入雕塑或礦區等不同文化元素，帶動大溪、復興發展。

賴香伶提出，上任後會優先以北橫遊客中心為起點，結合頭寮、慈湖、三層、羅浮、小烏來等地，成為桃園美麗秘境起點，結合國旅與國境開放後的人潮，讓兩蔣園區不再只有政治傷痛的封閉與嚴肅，也要重新看待大溪的歷史文化，桃市府須將大溪、復興景點作為重要國際觀光入口，結合原民文化，才能讓桃園轉型。

針對鄭運鵬經商爭議，賴香伶認為，在中國大陸進行任何投資，陸方政治底線就是以「中國台灣」做要求，只要有生意經驗都懂，雖過去許多人赴陸投資受害失敗，但仍有具創業精神者想去發展，鄭運鵬大概也是此心態，無奈大家都只看到中國台灣的名稱，涉及政治性的議題，在民進黨執政現況下是無解的。

賴香伶說，若鄭運鵬認為有受害，那對現在兩岸政策有沒有不同的思維和作法，在這議題上該有更多反思，提出好的方向，若只爭執有無特別對中國低頭，只是淪為意氣之爭。

賴香伶強調，台灣在兩岸情勢下受打壓，2個陣營都要持平看待，思考如何化解僵局，政治經濟永遠綁在一起，故政治人物在面對過去事件時要有所反思外，還要能提出解決模式或一定程度說明清楚，才不會淪為是否刻意低頭、投共等無濟於事的爭執。