市長黃偉哲逛到手作眼鏡攤前，拿起眼鏡試戴。（李俊淇攝）

活動下午４點登場，但不到中午就有民眾排隊等待入場。（李俊淇攝）

台南最美市集森山市集28日下午4時在南美2館戶外廣場登場，邀請130組國內外品牌參加、超過20組藝術工作坊表演，展開為期3天的市集活動。台南市長黃偉哲也趕在活動開場前搶先開箱體驗，並邀請民眾前來森山攻項。

森山市集將在下午4點開始，但未到中午已有民眾陸續開始排隊進場，排在最前方的1名小姐表示，因為裡面有很喜歡的蛋糕攤位，在外面怎麼排都買不到，所以才會提前到此等候，希望這次能夠一飽口福。

黃偉哲表示，森山市集已經邁入第4年了，因民眾反應熱烈，今年特別將活動日期增加1天，場域也再次擴大。森山市集沒有山也沒有森林，是在最美麗的美術2館周遭舉辦，而未來並非都會在此地舉辦，也會找一些好玩、有意義的景點進行，觀迎民眾前來觀賞。

觀旅局長郭貞慧表示，今年森山升級加碼，整體策展樓層向上攀升，可以解鎖更多南美2館高樓層秘境，活動分為市集、藝術表演及互動式工坊三個部份，除了邀請130組國內外品牌參加外，持續與日本金澤策展人岩本步弓小姐合作，規劃金澤春ららら市區域，召集14組金澤市在地工藝品牌，與現場民眾分享

觀旅局也提醒，活動採單一入口總量管制方式辦理，參與民眾需佩戴口罩，統一自友愛街、永福路交會之單一入口處排隊進場，場內同時間限6000人，若超過該人數，將採一出一進方式，讓入場走逛體驗的動線更順暢。