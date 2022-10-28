小兒科主任李敏駿幫小澄檢查腎臟功能。（台中慈濟醫院提供）

肌肉損傷導致肌球蛋白分子進入血液，再從腎臟代謝，造成小澄的尿液呈現深褐色。（台中慈濟醫院提供）

15歲高中女生小澄（化名）踩飛輪10分鐘，當下感到腿軟，返家後家長誤認是「鐵腿」，不料竟出現可樂尿、站不起來等症狀，台中慈濟醫院小兒科主任李敏駿判定為「橫紋肌溶解症」，提醒不論重量訓練或運動強度都應計畫性逐步提升，先適當暖身，做好防護才能避免造成傷害。

小澄選修學校1周1次運動休閒課，由教練帶領跟著田徑隊選手訓練，當天課程飛輪腳踏車，依規定重量與速度進行間歇運動，做心肺功能練習，1組1分鐘，30秒踩60下後休息30秒，重覆10組。

小澄表示，雖然運動負荷比平時大，當下感到腿軟，但並不以為意。媽媽起初直覺是「鐵腿」，休息一兩天就能好轉，想不到隔了2天愈來愈嚴重，不但尿液呈可樂般的深褐色，甚至連站都站不起來，嚇得趕緊帶孩子就醫。

李敏駿表示，從小澄身體表現及尿液、血液檢驗數據發現，肌酸磷化酵素 Creatine kinase (CK)超過2萬，是正常值200 U／L的100倍；肝功能指數AST (aspartate aminotransferase)超過1千，是正常值50 U／L以內的20倍，數據大幅上升顯示肌肉出了問題，依此診斷為「橫紋肌溶解症」。

李敏駿指出，「橫紋肌溶解症」通常發生在突然超出負荷的訓練或壓力性改變，造成肌肉損傷，更值得擔心的是，後續有肌球蛋白跑到腎臟導致腎小管阻塞，刺激發炎反應就可能造成「急性腎衰竭」，一旦未做好處理，可能要做緊急的透析治療。另細胞損傷可能出現鉀離子上升也就是高血鉀症，會造成心律不整，心搏緩慢，嚴重會有心跳停止與猝死發生，此種疾病要監控好脈搏、心跳。

小澄住院治療並確實臥床休息、補充足夠水份避免腎臟發生進一步傷害，同時持續監控腎臟、小便的量與顏色及血壓心跳等數據，經住院觀察1周並做腎臟超音波確認沒有問題，能恢復自行走路才出院。

李敏駿提醒，運動訓練要循序漸進，不能一下子就做太強，反而可能導致傷害，建議至少20分鐘的足夠暖身，讓肌肉動起來，讓全身細胞有備戰狀態，之後的放鬆復原也很重要，有助於防止肌肉損傷。平日若沒有運動習慣族群，更要小心按部就班，不論是重量訓練或是運動強度很重要都應計畫性的逐步提升，才能避免造成傷害。