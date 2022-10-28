苗栗縣長徐耀昌、縣議長鍾東錦及頭份市長羅雪珠等28日上午主持頭份市富國路瓶頸路段通車典禮。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣長徐耀昌28日上午主持頭份市富國路瓶頸路段通車典禮。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣頭份市尚順商業廣場，隨著頭份、竹南科學園區發展，成了當地最重要的商業消費重心，周邊並有多個大型新建住宅社區，緊鄰尚順廣場的富國路通往中興路間瓶頸路段，對當地交通造成不便，經在地縣議員張淑芬、溫宜靜等爭取多時，獲縣府同意自籌經費拓寬，28日上午由苗栗縣長徐耀昌主持竣工通車典禮，徹底解決交通問題。

頭份市尚順商業廣場是當地大型商業活動中心，擁有飯店、商場、兒童遊樂中心、美食區等多功能商業休憩區，近年，尚順商業廣場周邊新建多個大型住宅大樓，縣府及頭份市公所為此將商場及住宅區間公園預定地，闢建成公園及親子育樂中心等，將成為苗栗縣內少有商業、住宅結合的成功案例。

在商場及住宅區間的富國路，因受隆恩圳阻斷，無法聯結至中興路，使得來往人車都須繞道而行，上下班尖峰時段更易造成周邊道路壅塞，在頭份在地縣議員温宜靜、張淑芬議員積極爭取，縣長徐耀昌同意由縣府自籌財源700萬元施工拓寬。由於用地涉及國有財產署、農田水利署及私有土地，國有土地部分由立委徐志榮居中協調，獲得農田水利署同意用地申請，另外，私有土地部分則由地主陳健藏、鄭國宏、鄭兆傑等3人無償提供土地供道路使用，本工程才得以順利執行。

這項工程主要施工項目為跨越隆恩圳的橋台及版橋設置、人行道銜接等，北起中興路，往南銜接至富國街，全長約45公尺，道路寬度為15公尺，有效減少因繞道造成車流回堵，整合現有設施，增加市容美觀，並提昇道路服務水準維持交通之順暢。