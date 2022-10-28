依依今天出席公益活動，分享照顧男友納豆的心路歷程。（鄭宜熏攝）

依依今（28日）出席伊甸無障礙生活節公益活動，談及男友納豆日前在《同學來了》2周年記者會上，喜曝12月將全面復工，她今受訪時替男友澄清：「他只是一時興奮才這樣說。」表示當時全部人聽到都嚇傻，她還想說與表定日程不一樣，事後問納豆，原來是他開心到忘記自己還要繼續復健，至於表定日程時間是何時，依依透露應該要等到明年農曆年後。

依依表示有規劃一整個復健療程，希望男友能踏實地做好做滿，不要太快復工，「他工作這麼多年也很辛苦了，趁這個時候好好休息。」也稱納豆恢復狀況良好，距離目標大概已達90％，「連醫生都說是奇蹟，都說我們真的做得很棒。」

納豆先前也透露曾向依依求婚遭打槍，談到求婚一事，依依笑說：「他這一年太害怕我跑掉了吧。」爆料納豆這段期間非常黏她，經常問「妳會不會就這樣不愛我」、「妳會不會拋棄我」，她也甜回「不會啊，最辛苦的都過來了」，不過現階段，依依希望男友應先把身體調養好，這才是她最在乎的事。

心中有理想的求婚方式嗎？她坦言從小到大幻想過無數求婚方式，如海島、花園式等，但經過這一年巨變，她心態也有所改變，「突然覺得自己變得好像老人家了，長大了20歲，現在覺得有陪在身邊、健健康康就好，可能明年、後年才會有心力來想，現在來問我，我真的完全沒有想法。」

有撐不下去的時候嗎？依依表示「真的沒有」，她如今回頭看，都驚訝當初是怎麼撐過來，並鼓勵大家：「當面對困難的時候，人的潛力真的無限，很多你覺得不可能做到的事情，現在都撐過來了，所以如果大家真的想放棄的時候，千萬不要放棄，因為你會發現自己有無限的可能。」

但她坦言家屬緊蹦狀況不小於被照顧者，所以她會犒賞自己吃個甜食、喝杯拿鐵，或是去美容院洗個頭，找到一些能幫助自己釋放壓力的方法。

面對網友酸言酸語，依依坦言以前會氣得牙癢癢，但她現在會比較強悍、懂得保護自己跟男友，「現在有時候我男友給我看他的手機，他就會說怎麼會有酸民私訊他『怎麼不去死一死』這種話真的很多，我就會強悍起來把他封鎖刪掉。」

但她不會選擇提告，認為酸民很辛苦，總用最負面方式去看待每件事，「其實我很想去幫助他們，因為他們才是最辛苦的人，當你去罵別人的時候，你自己一定是被負面能量籠罩著，所以我反而不會去提告，如果有機會我反而希望跟他們面對面去幫助他們。」