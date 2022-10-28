國民黨桃園市長候選人張善政因擔任電影特效公司「數字王國」的執行董事，遭質疑該公司並非單純中資，更有解放軍背景。市府資訊科技局局長余宛如今發文批評張善政用國際產業趨勢、幫助台灣年輕人為話術，躲避自己做為紅色資本門神的質疑，直呼「台灣國門不需要紅色資本的門神！」。該說法被張善政團隊反嗆余宛如利用上班時間發文討論政治議題，更直指市長鄭文燦才是身穿大紅袍，而余宛如也再度聲明回擊不要混淆視聽，請張善政針對「服務」於紅色資本做回應。

余宛如發文寫道，張善政被爆出在有中國解放軍背景的公司數字王國擔任唯二的執行董事，昨天以似是而非的說法掩蓋真相，意圖欺騙人民，但卻破綻百出，只是突顯他的心慌。首先，張善政以數字王國是詹姆斯·卡麥隆所創辦，用美國好萊塢來包裝紅色資本公司，事實上初創的數字王國早因面臨倒閉，被香港上市的公司收購，從此走上與紅色資本糾纏不清的路了。

余宛如說，張善政以數字王國是香港的上市公司為由，說任何人都可以買賣數字王國的股票，所以有共軍背景的保利有持股大家別大驚小怪，數字王國在中國做春晚、接各種特許事業的計畫，若沒有共軍背景的資本支持，根本難以打入這些被中共高度控制的文化與特許事業。數字王國雖在香港上市，但只是1家股價破底的公司，更諷刺說「張善政難道會不知道，中共也很愛幫助台灣年輕人嗎？不過幫到最後多是統戰的目的，大概只有張善政傻傻分不清、目光如豆才會如此扯蛋」。

對此張善政競選辦公室發言人曾俊豪批評，鄭文燦忙著幫鄭運鵬輔選、荒廢市政，底下的政務官有樣學樣，上班時間發臉書，競辦對於個人言論一項持開放立場，但請「余局長」不要領納稅人的薪水，做「余宛如」想做的事，上班時間發臉書討論政治議題，違反行政中立還如此明目張膽，令人傻眼。

曾俊豪回應，張善政在數字王國擔任無給薪的執行董事，初衷很單純，就是希望讓台灣的動畫製作人才，有機會跟好萊塢接軌，但外界卻刻意放大該公司股權，試問，既然是跨國公司，股權當然來自四面八方，如果不懂國際商場遊戲規則，可以跟鄭運鵬請教，以他過往在大陸經商的經驗，相信有很多事情可以分享。

而余宛如指稱張善政是紅色資本門神，曾俊豪說，建議余宛如做一下功課，早在2020年時桃園市府主辦「未來智慧城x 5G未來內容力文化跨域」前導論壇時，就邀請數字王國高層與會暢談5G前景，照這個邏輯，余宛如口中的「紅色資本」早就被鄭文燦開國門引入，當年的資科局長陳崗熒還上台演講，這些事情，余宛如難道不發篇臉書抨擊一下？

「看來張善政真的心虛，要把交流跟當門神兩件事混淆在一起！」余宛如再度發聲明，第1點，自己昨晚已請假，該篇貼文是28日10點59分於臉書發布，公務人員或其他適用行政中立法人員於非上班時間得以家用電腦連結社交網站表達個人支持或反對的意見，且未以具銜方式為之。第2點，2020年「未來智慧城x 5G未來內容力文化跨域」前導論壇，是文化局主辦的2020桃園科技藝術節，她誠摯歡迎與各界就文化科技應用有所交流，但「服務」於有解放軍背景的紅色資本公司與邀請該公司代表參與交流，意義截然不同，請張善政針對服務於紅色資本這點回應，不要混淆視聽、模糊焦點。