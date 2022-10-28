燒鴨、雞腿便當是不少上班族中午的首選，但小心這類便當可能隱藏巨大的傷牙風險，牙醫師表示，這些看似沒有問題的肉類便當，卻暗藏可怕陷阱，因為剁過的雞鴨常有碎骨藏在飯裡，不小心咬下，牙齒恐因此斷裂，最後得拔牙、植牙。牙醫師並提醒，生活中還有芭樂、燉排骨、爆米花等都是導致牙裂的高危食物，民眾切記小心吃、慢慢吃。

牙醫師王巍穆在其臉書「老穆牙醫/王巍穆牙醫師」貼出2張「燒鴨便當」照片表示，他自己午餐點用的燒鴨便當就藏有碎骨頭在飯中，他當時都要不小心一口咬下，這種剁切過的雞鴨，常有碎骨頭隱身在飯裡面，一旦不慎咬下，嚴重就會導致牙齒斷裂，面臨拔牙、植牙的命運。」

常見的燒鴨便當，可能藏有碎骨頭在飯中，一旦不慎咬下，可能導致牙齒斷裂。(圖/ 牙醫師王巍穆授權提供)

王巍穆受訪時表示，其門診中斷牙病患幾乎都是飲食引起，其中上班族最常因忙著工作、無暇細嚼食物，不慎咬到碎骨頭而緊急約診，此類食物堪稱是斷牙最大殺手，「民眾吃東西時，若知食物可能有碎骨等硬物，可觀察食物或飯中有無碎骨，且吃飯要放慢速度，就算咬到硬物也來得及剎車、降低斷牙風險。」

王巍穆並表示，除了雞鴨肉便當，還有許多食物也是斷牙因子，例如燉排骨、芭樂、爆米花、白斬雞肉等，「只要咬到硬物，感到痛苦的瞬間，牙齒的傷害就開始了。」他並提醒，牙齒咬到硬物常是最後牙齒斷裂的一根稻草，這類患者平常可能就有「隱形裂痕」，愛吃硬物者較易有隱形裂痕者，若發現牙齒有悶酸感，就表示牙齒可能已有些許裂痕出現，這時就該到牙醫診所檢查，輕微者可以以牙套處理，以防之後嚴重的斷牙、植牙風險。