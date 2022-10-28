曼聯本周迎接歐聯盃小組第5輪賽事，主場碰上摩爾多瓦球隊舍里夫，終場結束以3比0大勝對手，曼聯也鎖定了小組前2名的席次，進入歐聯盃的淘汰賽。而重新回到曼聯陣容的C羅本場也有著精采表現，以本賽季第3顆進球霸氣宣告回歸。

20日對陣熱刺的比賽，C羅因為拒絕以替補身分登場，進而鬧出提前離場的風波，如此重大的違紀行為讓曼聯主帥縢哈格（Erik ten Hag）相當難以接受，對C羅下達了移出比賽大名單的重罰，連訓練也不能與一線隊成員一同進行。

歷經一周的冷靜沉澱後，C羅日前與縢哈格面對面展開談話，已經獲得曼聯主帥的許可而歸隊，在台灣時間今日凌晨進行的歐聯盃小組賽，縢哈格也按照往常將C羅擺在先發的位置上，面對實力相差懸殊的舍里夫，曼聯在比賽中段就取得2比0領先。

Cristiano Ronaldo Goal vs Sheriff Tiraspol FINALLY A GOAL! pic.twitter.com/hHE9MnBC1S — lmm (@lmm01525586) October 27, 2022

在比賽幾乎沒有懸念下，場邊曼聯球迷此時寄望著C羅首顆主場進球何時到來，終於在比賽第81分鐘，C羅接獲傳球後以頭球方式打門，但頂得太正遭對方守門員擋下後，C羅再以左腳補射替曼聯將比數改寫為3比0，也是本季個人第3顆進球，不過C羅一改進球後旋轉跳躍的招牌姿勢「SIUUU」，變成以雙手放在胸前仰頭冥想的慶祝動作，彷彿是在告訴場邊球迷自己已經徹底反省，重獲新生的C羅將證明仍有餘力替球隊做出貢獻。