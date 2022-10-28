台灣三星搶攻雙十一重要電商檔期，串聯線上三星商城與線下三星智慧館，於指定活動期間打造「Samsung Week雙11生日慶」，最新旗艦摺疊Galaxy Z Fold4｜Z Flip4購機優惠，指定容量免費升級或折價方案，盡情儲存美好回憶。

Samsung Week雙11生日慶活動期間，三星商城及三星智慧館貼心推出Galaxy Z Fold4｜Z Flip4容量優惠方案，以小容量價獲得大容量享受。此外，平板也有好康，於三星商城購入Galaxy Tab S8＋｜S8單機版，即可限時升等鍵盤套裝組，體驗小筆電般的強悍生產力。

歡慶雙11購物節，三星商城推出眾多優惠組合：如合購Galaxy Watch5 44mm（藍牙）及Buds2，原價NT$14980，優惠價NT$11888，8折即可入手穿戴生態圈。購買65型 QLED 4K 量子電視搭配3.1.2 Ch Soundbar，原價NT$74800，驚喜組合價NT$59999；另更祭出2台43型UHD 4K 電視3萬元有找的超殺優惠，視覺聽覺雙享受一次升級到位。

而11月2日至11日每天11：11更推出限量1.1折搶購活動，包括10000mAh雙向閃充行動電源、128G記憶卡等，快設好鬧鐘準備開搶。此外，三星商城亦推出「限量尊榮組」，精選手機、平板、家電陣容，指定商品兩件9折、三件8折，一次購足精省又便利。

善用導購服務、行動支付，聰明消費點數再加倍。Samsung Week雙11生日慶期間，透過LINE購物於三星商城購買指定商品，回饋11％ LINE Points無上限。若使用Line Pay付款，單筆結帳金額滿NT$35000最高回饋6％；此外，Line Pay若綁定富邦J卡，消費滿兩萬元可再享最高5％回饋－相當於「雙11％＋11％」、最高22％ LINE Points回饋。

三星商城於雙11正檔強勢加碼，11月9日至14日結帳金額滿NT$11111，可挑戰將2022年65型 Neo QLED 8K 量子電視QN800B搬回家，客廳瞬間升級劇院豪華享受；或有機會抽中五星級飯店住宿券，快來試試好手氣。

若出外遊玩想記錄歡樂時光，Galaxy Z旗艦摺疊系列是最佳旅伴。台灣三星與全台最大露營音樂祭CAMP de AMIGO攜手合作，於12月16日至18日在台中麗寶落羽松草原，打造戶外風格音樂祭，規劃音樂演出、異國風格市集、露營體驗等豐富活動。凡於11月1日至30日止，至全台三星智慧館消費滿萬元，即贈限量CAMP de AMIGO聯名托特袋及活動海報乙份；購買 Galaxy Z Fold4｜Z Flip4登錄再抽露營音樂祭豪華露營Glamping，限額10名。