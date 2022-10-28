一名人妻小美（化名）控訴丈夫婚後1個月就與小三發生婚外情，兩人甚至相約摩鐵開房間，大膽拍下性愛過程，互傳「腰好猛」、「要看照片嗎」、「照片記得收回」等鹹濕對話回味，讓她備受打擊，憤而向小三提告求償100萬元；桃園地院判決小三應賠償20萬元精神撫慰金給人妻，全案仍可上訴。

據判決書指出，小美主張與丈夫在2020年11月間結婚，控訴小三早在同年12月即知悉丈夫已婚，仍與其在2020年12月28日、2021年1月3日及4月4日發生性行為，讓她備受打擊，憤而向小三提告求償100萬元精神撫慰金。

小三則辯稱並無印象曾於2020年12月28日、2021年1月3日與人夫發生性行為，且小美明知丈夫外遇後仍未約束他，也有過失，既然已經選擇原諒他，還免除男方之責任，僅向她向請求賠償部分金額，100萬元之精神慰撫金，數額顯然過高。

法官勘驗小三與人夫之對話紀錄截圖，兩人從2020年12月28日晚間至翌日凌晨、2021年1月3日晚間至翌日凌晨皆談及「有無錄影」、「要看照片嗎」、「有無進去」、「照片記得收回、刪掉」、「腰好猛」等鹹濕對話。

此外，小三曾在另案中向人夫提告涉嫌妨害秘密之刑事案件，小三於警詢時自稱2020年12月28日曾與人夫到旅館發生親密關係，後來3個月其等也都有去旅館休息、發生性行為，在發生親密關係時，男方都會拿手機拍，事後在聊天時再將拍的照片或影片傳給她，之後再收回，足認兩人在上述日期有發生性行為之情形。

法官認為小三明知人夫為有配偶之人，還與對方發生性行為，已侵害人妻之配偶權，致使其在精神上受有相當程度之痛苦，兼衡兩造之工作情形、生活情狀等一切情狀，認為請求慰撫金100萬元，尚屬過高，應以20萬元為適當，全案仍可上訴。