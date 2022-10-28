國際指揮大師殷巴爾要回來了！台北市立交響樂團（TSO）邀請指揮家伊利亞胡‧殷巴爾（Eliahu Inbal）自2023年起擔任樂團桂冠指揮。

殷巴爾為當代詮釋馬勒、蕭斯塔柯維契及布魯克納最聞名的指揮家之一，在2019年起擔任TSO首席指揮期間，他不畏疫情嚴峻排除萬難來到台灣，逐場帶領樂團完成馬勒全套交響曲，他充滿活力的精湛演出，每一場都獲得熱烈迴響，在低迷的疫情氛圍中帶來振奮人心的強大力量。

基於三年間的合作愉快經驗，殷巴爾也深受團員們的愛戴與好評，雙方累積深厚的情誼，讓他始終心繫臺灣，TSO也積極地與他討論未來的演出規劃，就在臺灣國境即將解封之際，力邀殷巴爾擔任桂冠指揮，他也欣然允諾，從2023年起以桂冠指揮身分繼續帶領臺北市立交響樂團邁向下一個里程碑。

殷巴爾獨特又具權威的指揮詮釋最引人期盼，繼完成「馬勒系列」之後，殷巴爾與TSO所規劃的2023樂季節目當中，將包括蕭斯塔科維契及布魯克納交響曲計畫、布拉姆斯及舒伯特等作曲家的交響曲。

不僅如此，將邀請小提琴家阿倫娜‧巴耶娃（Alena Baeva）、貝芭‧絲凱德（Baiba Skride）、鋼琴家莉莉亞‧齊柏絲坦（Lilya Zilberstein）、鄧泰山等人來臺共同演出，實力堅強的黃金陣容值得觀眾期待。在音樂會演出之際，他也計畫將與TSO再次合作錄製專輯，為雙方合作留下珍貴的紀錄。

TSO與桂冠指揮殷巴爾2023年上半年度節目票券預計將於12月下旬啟售。TSO 11、12月份節目相關資訊可至北市立交響樂團官方網站。